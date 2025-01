Considerações gerais sobre a tireoide

Existem dois hormônios tireoidianos:

T4: Tiroxina (também denominada tetraiodotironina)

T3: Triiodotironina

O T4, principal hormônio produzido pela tireoide, não tem nenhum efeito, ou apenas um efeito leve, em aumentar a velocidade da taxa metabólica do corpo. Por outro lado, o T4 é convertido em T3, o hormônio mais ativo. A conversão de T4 em T3 ocorre no fígado e em outros tecidos. Muitos fatores controlam a conversão de T4 em T3, inclusive as necessidades do corpo em cada momento e a presença ou ausência de doenças.

A maior parte do T4 e do T3 da corrente sanguínea é transportada ligada à proteína chamada globulina ligadora de tiroxina. Somente uma pequena parte do T4 e do T3 circula livre no sangue. No entanto, é esse hormônio livre que está ativo. Quando o hormônio livre é utilizado pelo corpo, alguns dos hormônios de ligação são liberados da proteína de ligação.

A tireoide precisa de iodo, um elemento encontrado em alimentos e na água, para produzir os hormônios tireoidianos. A tireoide concentra o iodo e o transforma em hormônios tireoidianos. Quando os hormônios tireoidianos são usados, alguma parte do iodo contido nos hormônios é liberada, volta para a tireoide e é reciclada para produzir mais hormônios tireoidianos. Mais concretamente, a tireoide libera uma quantidade ligeiramente menor de hormônios tireoidianos se for exposta a altos níveis de iodo transportados até ela no sangue.

A tireoide também produz o hormônio calcitonina, que pode contribuir para o fortalecimento dos ossos pela ajuda do cálcio a ser incorporado no osso.