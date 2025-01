Tumores da paratireoide

Os adenomas de paratireoide são tumores benignos que secretam quantidades excessivas de PTH, dando origem ao hiperparatireoidismo. Além de hipercalcemia, o hiperparatireoidismo causa

Hipofosfatemia (níveis baixos de fosfato no sangue)

A liberação do cálcio e fosfato armazenado nos ossos no sangue (reabsorção óssea), o que leva à osteoporose

Os adenomas de paratireoide geralmente ocorrem na forma de tumores solitários isolados e eles ocorrem com mais frequência em mulheres mais velhas. No entanto, múltiplos adenomas de paratireoide podem ocorrer em síndromes hereditárias em pessoas com neoplasia endócrina múltipla (NEM). As síndromes NEM são doenças hereditárias raras, nas quais tumores benignos (não cancerosos) ou malignos (cancerosos) surgem em várias glândulas endócrinas (aquelas que liberam hormônios diretamente na corrente sanguínea). Alternativamente, as glândulas endócrinas podem simplesmente aumentar de tamanho sem formar tumores.

A maioria dos adenomas de paratireoide não causa sintomas e eles são identificados quando exames de sangue que são feitos por outro motivo revelam níveis elevados de cálcio. Caso sintomas venham a ocorrer, eles costumam ser decorrentes de hipercalcemia ou cálculos renais.

O médico faz o diagnóstico de hiperparatireoidismo quando pessoas com hipercalcemia demonstram níveis elevados de PTH. Caso o médico encontre níveis elevados de PTH, outros exames serão necessários, incluindo

Medição dos níveis de cálcio no sangue e na urina

Medição dos níveis de fósforo no sangue e na urina

Exames de imagem (para avaliar a densidade óssea e determinar a presença de cálculos renais)

Às vezes, os médicos utilizam diversos exames de imagem, como tomografia computadorizada de alta resolução (TC) com ou sem biópsia, ressonância magnética (RM), ultrassom de alta resolução ou angiografia para identificar o adenoma antes da cirurgia.

O tratamento geralmente consiste na remoção cirúrgica da glândula paratireoide afetada. Alternativamente, é possível que o médico faça apenas um monitoramento regular (um processo denominado vigilância ativa) no caso de pessoas com níveis de cálcio apenas levemente elevados, que não têm sintomas ou complicações.

Ocasionalmente, o médico receita medicamentos como cinacalcete ou etelcalcetida para diminuir a secreção de PTH.