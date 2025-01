Exames de sangue para medir os níveis de paratormônio (ou hormônio paratireoidiano, PTH) e de cálcio

As pessoas com hipoparatireoidismo apresentam hipocalcemia (níveis baixos de cálcio no sangue) e hiperfosfatemia (níveis elevados de fosfato no sangue). Uma vez que a hipocalcemia estimula o aumento da secreção de PTH, os níveis de PTH no sangue sobem em resposta a ela. Assim, os médicos podem diagnosticar pessoas com hipocalcemia com base nos seguintes resultados de exames de sangue: