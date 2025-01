Cirurgia para remover as glândulas paratireoides (paratireoidectomia) é indicada para pessoas com sintomas, aquelas com níveis crescentes de cálcio no sangue e aquelas que apresentam ou estão desenvolvendo complicações ósseas e renais. Não se sabe ao certo se pessoas com hiperparatireoidismo primário que apresentam um leve aumento nos níveis de cálcio no sangue e nenhum sintoma precisam de cirurgia.

Muitos especialistas recomendam cirurgia quando

Valores laboratoriais no sangue e na urina (por exemplo, alterações nos níveis de cálcio e creatinina) atingem certos níveis.

A densidade óssea no quadril e/ou na coluna lombar é a baixa.

A pessoa tem histórico de cálculos renais.

A pessoa tem menos de 50 anos de idade.

Existe a possibilidade de a pessoa não seguir o tratamento prescrito de forma adequada.

Durante a cirurgia, a glândula paratireoide que tem um adenoma é removida. Os níveis de paratormônio (ou hormônio paratireoidiano, PTH) no sangue são medidos antes e após a remoção da(s) glândula(s) anômala(s). Caso os níveis de PTH apresentem uma queda de aproximadamente 50% ou mais, dez minutos após o adenoma ter sido removido, o tratamento é considerado bem-sucedido.

No caso de pessoas com hiperplasia de todas as glândulas paratireoides, a cirurgia envolve a remoção de todas as glândulas. Um pequeno segmento de uma glândula paratireoide com aspecto normal é reimplantado em um dos músculos esternocleidomastoideos em um dos lados do pescoço ou sob a pele do antebraço. A reimplantação é feita para prevenir o hipoparatireoidismo, uma deficiência de PTH. Ocasionalmente, tecido paratireoidiano é separado e congelado (um processo denominado criopreservação) para que possa ser transplantado no futuro, nessa mesma pessoa, caso ela venha a ter hipoparatireoidismo persistente.

Caso o hiperparatireoidismo tenha sido leve, os níveis de cálcio no sangue caem até níveis logo abaixo do normal, no prazo de 24 a 48 horas após a cirurgia. No caso de hiperparatireoidismo moderado e grave, os níveis de cálcio precisam ser monitorados com atenção durante os primeiros dias após a cirurgia para garantir que a concentração de cálcio não fique muito baixa.

No caso de pessoas com hiperparatireoidismo primário que apresentam um leve aumento nos níveis de cálcio no sangue e nenhum sintoma ou complicação e daquelas que não podem ou optam por não fazer cirurgia, a hipercalcemia primária pode ser tratada com medidas destinadas a reduzir os níveis de cálcio no sangue.

Os médicos incentivam a pessoa a permanecer ativa, porque a inatividade poderia piorar a hipercalcemia. É possível que os médicos também recomendem que a pessoa siga uma dieta pobre em cálcio, beba bastante líquido para minimizar a chance de ter cálculos renais e evite medicamentos que possam elevar os níveis de cálcio no sangue (por exemplo, diuréticos tiazídicos, que podem ser usados para tratar hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca).

No caso de pessoas com hipercalcemia mais grave causada por hiperparatireoidismo primário, que não podem se submeter a uma cirurgia, às vezes o médico receita medicamentos que reduzem os níveis de PTH e de cálcio, como, por exemplo, cinacalcete ou etelcalcetida.