Considerações gerais sobre a função paratireoidiana

(Consulte também Considerações gerais sobre a tireoide; Hipercalcemia e Hipocalcemia.)

Em geral, existem 4 glândulas paratireoides do tamanho de uma ervilha, localizadas atrás de cada um dos cantos da glândula tireoide, mas sua localização exata e até mesmo o número total de glândulas variam bastante. As glândulas paratireoides são assim chamadas porque elas estão localizadas próximas à tireoide. A tireoide é uma pequena glândula que mede cerca de duas polegadas (5 centímetros) de diâmetro, localizada no pescoço, sob a pele, por baixo do pomo-de-adão.

As glândulas paratireoides secretam o paratormônio (ou hormônio paratireoidiano, PTH), que regula os níveis de cálcio no sangue e nos tecidos por meio dos efeitos que ele exerce sobre os ossos, rins e intestino. O PTH aumenta o nível de cálcio no sangue quando esses níveis estão muito baixos (um quadro clínico denominado hipocalcemia). Qualquer um dos itens a seguir pode causar a queda dos níveis de cálcio:

Um distúrbio da paratireoide que causa baixos níveis de paratormônio (hipoparatireoidismo)

Baixo consumo de cálcio na dieta

Uma doença renal

Alguns medicamentos

Caso não seja corrigida, a hipocalcemia pode progredir no sentido de causar cãibras musculares, confusão, depressão, esquecimento e formigamento nos lábios, dedos e pés. Isso pode vir a causar músculos rígidos e doloridos. Uma diminuição grave dos níveis de cálcio no sangue pode causar espasmos musculares, convulsões e ritmos cardíacos anormais.

Às vezes, ocorre o aumento das glândulas paratireoides (hiperplasia paratireoidiana) ou um tumor (adenoma paratireoidiano) se desenvolve dentro de uma delas, e as glândulas aumentadas ou o tumor secretam PTH em excesso, mesmo na ausência de hipocalcemia. O aumento do PTH causa o aumento dos níveis de cálcio no sangue acima do normal (hipercalcemia). A hipercalcemia pode causar fadiga, problemas digestivos, micção frequente, dor muscular e óssea e, às vezes, confusão. Os adenomas da paratireoide geralmente não são cancerosos.

Em casos raros, algumas pessoas com adenomas da paratireoide desenvolvem tumores em outras glândulas endócrinas, uma doença hereditária denominada neoplasia endócrina múltipla. Tumores malignos em outros órgãos que produzem o hormônio da paratireoide são ainda mais raros.

As glândulas paratireoides