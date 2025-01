Medicamentos para bloquear a produção de prolactina

Algumas vezes, cirurgia ou radioterapia

Podem ser administrados medicamentos que mimetizam a dopamina, a substância química existente no cérebro que bloqueia a produção de prolactina. Eles incluem a bromocriptina e a cabergolina. Esses medicamentos são administrados por via oral e são eficazes somente durante o tempo em que forem usados. No entanto, estudos demonstraram que entre 20% e 25% das pessoas talvez consigam interromper o uso desses medicamentos com segurança após três anos de terapia.

Na maioria das pessoas, esses medicamentos causam uma redução suficiente na concentração de prolactina para restabelecer a menstruação, interromper a galactorreia (em mulheres e homens) e aumentar a concentração de estrogênio em mulheres e de testosterona nos homens. Esses medicamentos frequentemente conseguem restaurar a fertilidade. Eles também normalmente diminuem o tumor e melhoram quaisquer problemas de visão.

A cirurgia também é muito eficaz no tratamento de prolactinomas de pequeno porte, mas ela não costuma ser usada primeiramente porque o tratamento medicamentoso é seguro, eficaz e fácil de usar.

É possível que o médico não recomende tratamento caso a concentração de prolactina da pessoa não estiver extraordinariamente elevada e o exame de TC ou de RM mostrarem somente um pequeno prolactinoma ou nenhum. Essa recomendação é provavelmente mais adequada para mulheres que não têm problemas para engravidar devido a uma concentração aumentada de prolactina, cuja menstruação permanece regular e que não apresentam os problemas provocados pela galactorreia e para homens cuja concentração de testosterona não está baixa.

Para contrabalançar os efeitos dos baixos níveis de estrogênio causados pelo prolactinoma, é possível que sejam administrados estrogênio ou contraceptivos orais contendo estrogênio a mulheres com prolactinomas de pequeno porte que não estejam recebendo tratamento com agonistas dopaminérgicos. Entretanto, o tratamento com estrogênio não causa a redução do tumor, por isso a maioria dos especialistas aconselha a realização de TC ou RM anualmente durante pelo menos dois anos para certificar-se de que o tumor não está crescendo de forma significativa.

Em geral, o médico trata as pessoas que apresentam tumores maiores com medicamentos semelhantes à dopamina (agonistas da dopamina), tais como, por exemplo, a bromocriptina ou a cabergolina, ou com cirurgia. Talvez não seja necessário realizar cirurgia caso os medicamentos causem a redução da concentração de prolactina e os sintomas desapareçam. Esses medicamentos são geralmente seguros, porém, foi relatada a formação de tecido conjuntivo em excesso (fibrose) nas válvulas cardíacas quando eles foram usados no tratamento da doença de Parkinson em doses muito maiores que as usadas para tratar o aumento dos níveis de prolactina. Estudos posteriores em pessoas tratadas com doses usadas para prolactinomas não mostram o mesmo impacto sobre as válvulas cardíacas.

Mesmo quando é necessária cirurgia, agonistas da dopamina podem ser administrados para ajudar a reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia. Eles normalmente são administrados após a cirurgia porque é improvável que um grande tumor secretor de prolactina seja curado pela cirurgia. Ocasionalmente, os prolactinomas diminuem e secretam uma quantidade menor de prolactina, permitindo que a administração dos agonistas da dopamina seja interrompida sem que ocorra um novo aumento na concentração de prolactina. Poder interromper a administração dos agonistas da dopamina é mais comum em pessoas com pequenos tumores e em mulheres após a gravidez.

A radioterapia algumas vezes é necessária, como no caso de outros tumores hipofisários, quando o tumor não responde a tratamento médico ou cirúrgico.