Deficiência de argininavasopressina (diabetes insipidus central)

Teste de privação hídrica

O médico suspeita da presença de deficiência de argininavasopressina em pessoas que produzem um grande volume de urina. Primeiro, ele analisa a urina quanto à presença de glicose para descartar a hipótese de diabetes mellitus (a causa mais comum de micção excessiva). Os exames de sangue revelam uma alteração na concentração de vários eletrólitos, inclusive uma alta concentração de sódio.

O teste de privação hídrica é o melhor exame para diagnosticar a deficiência de argininavasopressina. Em um teste de privação hídrica, a produção de urina, as concentrações de eletrólitos no sangue e o peso são medidos em intervalos regulares durante um período de aproximadamente 12 horas, durante o qual a pessoa não pode ingerir nenhum tipo de bebida. O médico monitora o quadro clínico da pessoa durante o curso do exame. No final do período de 12 horas – ou antes, se a pessoa apresentar uma diminuição na pressão arterial, um aumento na frequência cardíaca ou uma perda superior a 5% no peso do corpo, o médico interrompe o exame e injeta vasopressina. O diagnóstico de uma deficiência de argininavasopressina será confirmado se, em resposta à vasopressina, a micção excessiva parar, a urina se tornar mais concentrada, a pressão arterial aumentar e o batimento cardíaco ficar mais normal. O diagnóstico de diabetes insipidus nefrogênico é feito se, após a injeção, a urina excessiva persistir, a urina permanecer diluída e a pressão arterial e frequência cardíaca não sofrerem nenhuma alteração.

Às vezes, os médicos medem o nível de vasopressina ou copeptina (um fragmento do hormônio vasopressina) circulante no sangue para confirmar a deficiência de argininavasopressina. No entanto, é difícil medir os níveis de vasopressina e de copeptina e esses exames não costumam estar rotineiramente disponíveis. Os níveis de copeptina e vasopressina determinados sem privação hídrica geralmente não são úteis no diagnóstico. Além disso, a privação hídrica é tão exata que a medição direta dos níveis de vasopressina ou copeptina geralmente é desnecessária.