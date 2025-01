Dieta com alto teor de proteína e potássio

Medicamentos que reduzem os níveis de cortisol ou bloqueiam os efeitos do cortisol

Cirurgia ou radioterapia

O tratamento depende de onde está o problema: nas glândulas adrenais, na hipófise ou em outro lugar.

Caso o problema seja causado pelo uso de corticosteroides, o médico pondera o benefício do medicamento em relação ao perigo de ter síndrome de Cushing. Algumas pessoas precisam continuar a tomar o corticosteroide mesmo que tenham a síndrome de Cushing. Caso não precisem, o médico diminui gradativamente a dose ao longo de algumas semanas ou até mesmo meses. Durante a redução gradativa, é possível que a dose seja aumentada temporariamente caso a pessoa fique doente ou apresente outro tipo de estresse físico grave. Às vezes, a pessoa que fica doente precisa voltar a tomar corticosteroides, mesmo semanas a meses depois de ter parado de tomá-los, porque as glândulas adrenais não se recuperaram totalmente da supressão causada pelos corticosteroides.

A primeira medida que a pessoa pode tomar para tratar a síndrome de Cushing é ajudar a condição geral de saúde ao seguir uma dieta com alto teor de proteína e de potássio. Às vezes, são necessários medicamentos que aumentam a concentração de potássio ou reduzem o nível de glicose (açúcar) no sangue. Todo aumento na pressão arterial precisa ser tratado. Anticoagulantes podem ser usados, uma vez que as pessoas com síndrome de Cushing também correm mais risco de ter coágulos nas veias. Essas pessoas também estão mais propensas a ter infecções que podem ser fatais.

Talvez seja necessário realizar cirurgia ou radioterapia (inclusive terapia por feixe de prótons, caso disponível) para remover ou destruir um tumor hipofisário.

Tumores nas glândulas adrenais (normalmente adenomas benignos) frequentemente podem ser removidos cirurgicamente.

Talvez seja necessário remover ambas as glândulas adrenais, caso tumores estejam presentes em ambas, caso a tentativa de remoção de um tumor hipofisário ou outro tumor secretor de ACTH não tiver sido eficaz ou se os níveis sanguíneos de ACTH estiverem elevados, mas um tumor secretor de ACTH não for encontrado. As pessoas cujas duas glândulas adrenais foram removidas e muitas pessoas cujas glândulas adrenais foram parcialmente removidas precisam tomar corticosteroides por toda a vida.

Tumores externos à hipófise e às glândulas adrenais que secretem hormônios em excesso normalmente são removidos cirurgicamente.

Alguns medicamentos, como a metirapona ou o cetoconazol, podem reduzir os níveis de cortisol e podem ser usados enquanto se aguarda um tratamento mais definitivo, como uma cirurgia. Também é possível usar a mifepristona, que pode bloquear os efeitos do cortisol. A pessoa com caso leve de doença persistente ou recorrente talvez se beneficie do medicamento pasireotida, embora ele tenha a tendência de causar ou piorar o diabetes. Às vezes, a cabergolina também é útil. A pasireotida e a cabergolina diminuem a capacidade do ACTH de estimular a produção de cortisol pelas glândulas adrenais. O osilodrostate e o levocetoconazol também podem ser usados para reduzir os níveis de cortisol; assim como a metirapona e o cetoconazol, eles bloqueiam a produção de cortisol nas glândulas adrenais.