Considerações gerais sobre as glândulas adrenais

Os distúrbios das glândulas adrenais podem estar relacionados a um excesso ou insuficiência de secreção hormonal.

Quando uma quantidade insuficiente de hormônio é secretada (secreção insuficiente, também denominada insuficiência adrenal ou insuficiência suprarrenal), o problema pode estar relacionado com as próprias glândulas adrenais (uma doença primária, como, por exemplo, a doença de Addison), ou pode ser decorrente de um problema em outra parte do corpo, como a hipófise ou o hipotálamo. Por exemplo, um problema com a hipófise pode significar que as glândulas adrenais não estão sendo estimuladas para secretar hormônios. Um problema com o hipotálamo poderia afetar os níveis de hormônios hipofisários, que, por sua vez, afetariam a função das glândulas adrenais.

Quando um excesso de hormônio é secretado (secreção excessiva, também denominada excesso adrenal), o distúrbio decorrente depende do tipo de hormônio: