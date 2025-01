Mayo Clinic College of Medicine

Efeitos do envelhecimento no sistema endócrino

O sistema endócrino é composto por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo. (consulte também Glândulas endócrinas).

A concentração da maioria dos hormônios diminui com o envelhecimento, mas a concentração de alguns hormônios permanece no mesmo nível que o de adultos jovens, e alguns até mesmo aumentam. Mesmo quando não ocorre uma diminuição das concentrações hormonais, a função endócrina normalmente diminui com a idade, porque os receptores hormonais se tornam menos sensíveis.

Alguns hormônios cujas concentrações diminuem com a idade incluem

Estrogênio (em mulheres)

Testosterona (em homens)

Hormônio do crescimento

Melatonina

Nas mulheres, o declínio na concentração de estrogênio ocorre na menopausa. Nos homens, em geral ocorre uma redução gradativa da concentração de testosterona. Uma baixa concentração do hormônio do crescimento pode causar uma redução da massa muscular e da resistência. Uma redução na concentração de melatonina pode ser uma das principais causas da perda dos ciclos normais de sono e vigília (ritmos circadianos) à medida que a pessoa envelhece.

Os hormônios cuja concentração costuma permanecer inalterada ou sofrer apenas uma pequena redução incluem

Cortisol

Insulina

Hormônios tireoidianos

Os hormônios cuja concentração pode aumentar incluem

Hormônio folículo-estimulante

Hormônio luteinizante

Hormônio da paratireoide

Algumas alterações hormonais relacionadas à idade podem vir a afetar a qualidade de vida ou causar sintomas incômodos (p. ex., ondas de calor). A terapia à base de estrogênio e progesterona em mulheres na menopausa é discutida na seção Menopausa. A reposição de testosterona em homens mais velhos é discutida na seção Efeitos do envelhecimento no sistema reprodutor masculino.