Pessoas saudáveis doam uma pequena quantidade de seu sangue para ser usado para transfusões de sangue. As pessoas geralmente doam um litro (cerca de 450 mililitros, que equivale a aproximadamente menos de 1/10 da quantidade total de sangue no corpo). Os vários componentes do sangue (consulte Hemoderivados) costumam ser separados e administrados a diferentes pessoas.

Todo o processo de doação de sangue total (isto é, sangue com todas as células componentes) leva cerca de uma hora. Os doadores de sangue devem ter pelo menos 17 anos de idade (16, em alguns lugares, com o consentimento de um dos pais ou do responsável) e pesar pelo menos 50 kg (110 libras). Além disso, eles devem ser saudáveis. O pulso, a pressão arterial e a temperatura deles são medidos e uma amostra de sangue é examinada em busca de sinais de baixa contagem sanguínea (anemia). Os doadores respondem a uma série de perguntas sobre sua saúde, fatores que possam afetar sua saúde e países que já visitaram. Certos quadros clínicos e fatores podem desqualificar pessoas permanente ou temporariamente como doadores de sangue. Os fatores desqualificadores são aqueles que poderiam tornar a doação perigosa para o doador ou o risco de transmitir um distúrbio ao receptor. A decisão de aceitar ou desqualificar um doador pode ser complicada. A Cruz Vermelha norte-americana oferece informações detalhadas no seu website (consulte Exigências de elegibilidade para a doação de sangue).

Em geral, os doadores não podem doar sangue mais do que uma vez a cada 56 dias. A prática de oferecer pagamento a doadores de sangue praticamente desapareceu porque encorajava pessoas em necessidade a se apresentar como doadores e, às vezes, negar serem portadores de quadros clínicos que as desqualificariam.

Uma pessoa que atende aos critérios para doar sangue se senta em uma cadeira reclinável ou se deita em uma maca. Um profissional de saúde examina a face interna do cotovelo da pessoa e determina qual veia usar. Depois de a área imediatamente ao redor da veia ser cuidadosamente limpa, é inserida uma agulha na veia e temporariamente fixada com uma cobertura estéril. É normal sentir uma sensação de picada quando a agulha é introduzida, mas o processo é de resto indolor. O sangue flui através da agulha e entra numa bolsa de coleta. A coleta real de sangue demora apenas cerca de dez minutos, mas todo o processo, desde o histórico de saúde até um breve período de recuperação demora cerca de uma hora.

O sangue recém-obtido é selado em bolsas de plástico contendo conservantes e um componente anticoagulante. Uma pequena amostra de cada doação é testada para detectar alguns organismos infecciosos.

Testagem do sangue doado em busca de sinais de infecção As transfusões de sangue podem transmitir organismos infecciosos transportados pelo sangue do doador. É por isso que as autoridades sanitárias restringiram os critérios de elegibilidade para os doadores e tornaram a testagem do sangue meticulosa. Todas as doações de sangue são testadas quanto à presença de infecções por organismos que causam hepatite viral, AIDS e outras doenças infecciosas selecionadas (por exemplo, o vírus do Nilo Ocidental e sífilis). Às vezes, o sangue é testado quanto à presença de outras infecções (por exemplo, babesiose e doença de Chagas). Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) Nos Estados Unidos, o sangue doado é testado em busca do vírus da imunodeficiência humana (HIV), a causa da AIDS. A testagem não é 100% precisa porque não é positiva durante as primeiras semanas após a pessoa adquirir a infecção por HIV. Contudo, os doadores potenciais são entrevistados como parte do processo de triagem. Os entrevistadores fazem perguntas quanto à presença de fatores de risco para AIDS, por exemplo, se o candidato a doador ou seus parceiros sexuais usaram drogas injetáveis ou têm outros fatores de risco (consulte a tabela Alguns quadros clínicos que desqualificam a pessoa de doar sangue). Graças aos exames de sangue e à entrevista de triagem, o risco de contrair infecção por HIV através de uma transfusão de sangue nos Estados Unidos é extremamente baixo: aproximadamente uma chance em um milhão e meio a dois milhões. Hepatite viral O sangue doado é testado para detectar a presença de infecções pelos vírus causadores dos tipos de hepatite viral (tipos B e C) que são transmitidos através de transfusões de sangue. Esses testes não conseguem identificar todos os casos de sangue infectado, mas com a testagem rigorosa e com os rigorosos procedimentos de triagem dos doadores, uma transfusão não representa praticamente risco nenhum de transmissão de hepatite C. O risco atual é de menos de 1 infecção para cada 2.000.000 de unidades de sangue transfundidas nos Estados Unidos. A hepatite B continua a ser a doença potencialmente grave mais comumente transmitida por transfusões de sangue, hoje com um risco de cerca de 1 infecção para cada 1.000.000 de unidades de sangue transfundidas nos Estados Unidos. Sífilis As transfusões de sangue raramente transmitem sífilis. Além de os doadores de sangue serem triados e as doações testadas em busca do organismo causador da sífilis, o sangue doado também é refrigerado a baixas temperaturas, o que mata os organismos infecciosos.