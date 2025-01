Procedimentos especiais para doação e transfusão de sangue

Na aférese de células-tronco hematopoiéticas, um doador doa somente células-tronco hematopoiéticas (células indiferenciadas que podem se transformar em qualquer tipo de célula sanguínea) em vez de sangue total. Antes do procedimento de doação, o doador recebe uma injeção de um tipo especial de proteína (fator de crescimento), que estimula a medula óssea a liberar células-tronco na corrente sanguínea. É extraído sangue total do doador e uma máquina que separa os componentes do sangue remove de maneira seletiva as células-tronco hematopoiéticas e devolve o resto do sangue para o doador. Doadores e receptores de células-tronco precisam ter tipos de leucócitos compatíveis (antígeno de leucócitos humanos, ou HLA), um tipo de proteína encontrada em certas células, em vez de tipos sanguíneos compatíveis.

Por vezes, são usadas células-tronco hematopoiéticas para tratar pessoas com leucemia, linfoma ou outros cânceres do sangue. Este procedimento é chamado transplante de células-tronco. As células-tronco do próprio receptor podem ser obtidas ou podem ser administradas células-tronco doadas.