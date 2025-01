Considerações gerais sobre transfusões de sangue

As pessoas têm diferentes tipos sanguíneos. O que determina o tipo sanguíneo é a presença de certos antígenos (moléculas complexas de açúcar ou proteína que podem desencadear uma resposta imune) na superfície dos glóbulos vermelhos. Os antígenos de células sanguíneas incluem antígenos dos grupos sanguíneos A e B e fator Rh.

Os quatro principais tipos sanguíneos são A, B, AB e O:

A: o antígeno A (mas não o B) está presente.

B: o antígeno B (mas não o A) está presente.

AB: os antígenos A e B estão presentes.

O: nem o antígeno A nem o B estão presentes.

Além disso, o sangue pode ser Rh positivo (o fator Rh está presente na superfície dos glóbulos vermelhos) ou Rh negativo (o fator Rh está ausente). Aproximadamente 85% das pessoas são Rh positivas e cerca de 15% são Rh negativas.

Normalmente, quando as pessoas não têm o antígeno A e/ou o antígeno B, elas possuem anticorpos de ocorrência natural contra o antígeno ou os antígenos que elas não possuem. Pessoas com sangue do tipo A, por exemplo, possuem o anticorpo anti-B de ocorrência natural e as pessoas com sangue do tipo O (que não têm nem o antígeno A nem o B) possuem os anticorpos de ocorrência natural anti-A e anti-B. Além dos antígenos A e B, há diversos outros antígenos de grupos sanguíneos presentes nos glóbulos vermelhos. Contudo, as pessoas não possuem anticorpos de ocorrência natural contra esses antígenos. Esses anticorpos se desenvolvem somente se as pessoas forem expostas a esses antígenos por transfusão.

Alguns tipos de sangue são muito mais comuns que outros. Nos Estados Unidos, os tipos sanguíneos mais comuns são O positivo para Rh e A positivo para Rh, seguidos por B positivo, O negativo e A negativo. AB positivo, B negativo e AB negativo são tipos sanguíneos raros.