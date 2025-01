Considerações gerais sobre a sobrecarga de ferro

O ferro é essencial para a vida e, por isso, o organismo geralmente controla de maneira estrita a absorção do ferro dos alimentos e recicla o ferro dos glóbulos vermelhos. As pessoas perdem pequenas quantidades de ferro todos os dias, e mesmo uma dieta saudável contém somente uma pequena quantidade de ferro. Assim, as pessoas raramente têm muito ferro no seu organismo. As causas do excesso de ferro no corpo (sobrecarga de ferro) incluem as seguintes:

Um distúrbio genético que aumenta a absorção do ferro (hemocromatose)

Repetidas transfusões de sangue

A ingestão excessiva de comprimidos contendo ferro

Ruptura excessiva de glóbulos vermelhos

Quando o corpo gradualmente absorve mais ferro do que precisa, o ferro em excesso é depositado em tecidos por todo o corpo. Sintomas e complicações podem ocorrer caso o ferro se acumule nos órgãos endócrinos (sobretudo o pâncreas, as gônadas e a hipófise), no fígado ou no coração.

A ingestão de grandes quantidades de ferro de uma vez, como em uma superdosagem de comprimidos de ferro, pode ser muito perigosa. O envenenamento por ferro danifica o trato digestivo, o fígado, o coração e o cérebro e pode ser fatal.

A sobrecarga de ferro em africanos ocorre mais frequentemente na África subsaariana entre pessoas que consomem uma bebida fermentada rica em ferro. Acredita-se que um componente genético contribua para o surgimento de sobrecarga de ferro em africanos, mas ainda não se identificou nenhum gene.