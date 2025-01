Sintomas dos distúrbios do sangue

Distúrbios sanguíneos podem causar diversos sintomas em praticamente qualquer área do corpo. Os sintomas são causados mais frequentemente por reduções dos componentes do sangue.

Ocasionalmente, os sintomas podem estar relacionados a aumentos dos componentes sanguíneos.

O aumento de glóbulos vermelhos (eritrocitose) pode provocar o espessamento do sangue (aumento da viscosidade do sangue) e, assim, causar dor de cabeça e tez avermelhada ou enrubescida (pletora).

O aumento de proteínas do sistema imunológico também pode causar espessamento do sangue (aumento da viscosidade do sangue).

O aumento de plaquetas (trombocitemia) ou de fatores de coagulação sanguínea pode causar coagulação sanguínea excessiva imprópria (trombose).

Quando os distúrbios sanguíneos causam o espessamento do sangue de uma pessoa, o sangue espesso (mais viscoso) pode ter dificuldade para atravessar pequenos vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo sanguíneo em determinadas áreas do corpo; trata-se de um grave quadro clínico chamado de síndrome de hiperviscosidade. As pessoas afetadas podem apresentar sintomas como falta de ar, cefaleias, tontura e confusão. A síndrome da hiperviscosidade pode ocorrer em pessoas que apresentam mieloma múltiplo, sendo causada pelo aumento de proteínas do sistema imunológico.

Os distúrbios sanguíneos frequentemente causam sintomas que também podem ocorrer em outros distúrbios. Por exemplo, a fraqueza e a falta de ar causadas pela anemia podem ser causadas por outros quadros clínicos que comprometem a distribuição de oxigênio no organismo, como distúrbios cardíacos ou pulmonares. Além disso, a formação fácil de hematomas, um sintoma sugestivo de um distúrbio sanguíneo, pode ser causada por outros quadros clínicos, como distúrbios dos vasos sanguíneos ou o uso de diversos medicamentos, como aspirina. Sangue na urina ou nas fezes pode ser causado por um distúrbio sanguíneo, mas geralmente é causado por uma anomalia no trato urinário ou gastrointestinal.

Embora as pessoas possam ter sangramento após uma lesão ou um procedimento médico (por exemplo, procedimentos dentários) ou durante a menstruação, a presença de alguns distúrbios sanguíneos faz com que esse sangramento piore.

Alguns sintomas são mais sugestivos de um distúrbio sanguíneo. A seguir, damos alguns exemplos: