Histórico clínico e exame físico relacionado a distúrbios sanguíneos

Inicialmente, os médicos obtêm o histórico médico de uma pessoa (perguntarão sobre os sintomas, exposição ocupacional ou de outro tipo, e histórico familiar). Em seguida, o médico faz um exame físico. As descobertas decorrentes do histórico e do exame físico ajudam os médicos a decidirem quais exames laboratoriais podem ser necessários.

Histórico clínico Os médicos podem suspeitar de um distúrbio sanguíneo com base em vários possíveis sintomas. Além disso, alguns fatores do histórico clínico de uma pessoa indicam que a pessoa está em risco. Alguns exemplos incluem: Um distúrbio sanguíneo em um membro da família da pessoa

Outro distúrbio (como doença renal ou doença hepática) que pode causar um distúrbio sanguíneo

A etnia ou raça da pessoa (por exemplo, a anemia falciforme ocorre principalmente em pessoas da raça negra)

Uso de um medicamento que pode causar hemorragia (tais como aspirina, medicamentos anti-inflamatórios não esteroides ou varfarina)

Exposições (por exemplo, uma exposição ocupacional) a uma substância química que poderia causar hemorragia ou dano à medula óssea