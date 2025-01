Exames laboratoriais relacionados a distúrbios sanguíneos

O exame de sangue realizado mais frequentemente é o hemograma completo. O hemograma completo é uma avaliação de todos os componentes celulares (glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas) no sangue. Máquinas automatizadas realizam esse exame em menos de um minuto com uma pequena quantidade de sangue. O hemograma é suplementado, ocasionalmente, com o exame de células sanguíneas ao microscópio (esfregaço de sangue).

Análise laboratorial Hemograma completo

Os parâmetros relativos aos glóbulos vermelhos avaliados pelo hemograma incluem

Número de glóbulos vermelhos (contagem de glóbulos vermelhos)

A proporção do sangue composta por glóbulos vermelhos (hematócrito [Ht])

Quantidade de hemoglobina (a proteína transportadora de oxigênio nos glóbulos vermelhos) no sangue (hemoglobina [Hb])

Tamanho médio dos glóbulos vermelhos (volume celular médio [VCM])

Variabilidade do tamanho dos glóbulos vermelhos (amplitude de distribuição dos eritrócitos [RDW])

Quantidade de hemoglobina em um glóbulo vermelho individual (hemoglobina celular média [HCM])

Concentração de hemoglobina em um glóbulo vermelho individual (concentração de hemoglobina celular média [CHCM])

Anomalias desses parâmetros podem alertar os técnicos de laboratório quanto à presença de anomalias nos glóbulos vermelhos (que podem então ser avaliados por exame ao microscópio).

Os glóbulos vermelhos anormais podem estar fragmentados ou ter a forma de lágrimas, crescentes (forma de foice) ou diversas outras formas. Conhecer a forma e o tamanho específicos dos glóbulos vermelhos pode ajudar um médico a diagnosticar a causa particular da anemia. Por exemplo, células em forma de foice são características da anemia falciforme; pequenas células contendo quantidades insuficientes de hemoglobina apontam provavelmente para uma anemia ferropriva; e células grandes sugerem anemia por deficiência de folato (ácido fólico) ou deficiência de vitamina B12.

Os parâmetros relativos aos glóbulos brancos avaliados pelo hemograma incluem

Número total de glóbulos brancos

Percentuais e números dos diferentes tipos de glóbulos brancos

Os glóbulos brancos constituem o componente principal do sistema imunológico do corpo. Normalmente, há cinco tipos principais de glóbulos brancos (neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos) e tipos diferentes são recrutados para trabalhar quando o sistema imunológico responde a diferentes estresses ou distúrbios. A contagem do número de glóbulos brancos de cada tipo (contagem diferencial de glóbulos brancos) pode sugerir a um médico as possíveis causas de uma alteração na contagem total de glóbulos brancos. Por exemplo, se uma pessoa com diarreia que viajou recentemente para determinadas regiões apresentar um aumento no número de glóbulos brancos devido a um aumento dos eosinófilos, o médico provavelmente suspeitaria de uma infecção parasitária, porque os eosinófilos são mais frequentemente recrutados para combater infecções parasitárias.

Para obter mais informações sobre os glóbulos brancos, o médico pode examinar essas células em um microscópio. O exame microscópico pode identificar características das células que são particulares de determinadas doenças. A presença de grandes quantidades de glóbulos brancos com aspecto muito imaturo (blastos), por exemplo, pode indicar leucemia (câncer dos glóbulos brancos).

As plaquetas também são contadas como parte de um hemograma. As plaquetas são células que atuam no processo de coagulação, reunindo-se no local da hemorragia e se aglutinando, de maneira a formar um tampão. O número de plaquetas é uma medida importante da capacidade do sangue de formar coágulos sanguíneos (a formação de coágulos sanguíneos é o mecanismo protetor do corpo para interromper hemorragias). A deficiência de plaquetas pode prejudicar a coagulação sanguínea. Um número elevado de plaquetas (trombocitose) pode levar à coagulação sanguínea excessiva em vasos sanguíneos pequenos, sobretudo nos que se encontram no coração ou no cérebro. Entretanto, em alguns distúrbios, um número elevado de plaquetas pode, paradoxalmente, resultar em sangramento excessivo.