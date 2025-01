Considerações gerais sobre distúrbios do sangue

Os distúrbios que afetam o sangue são chamados de distúrbios do sangue ou distúrbios hematológicos. Existem vários distúrbios do sangue, e eles podem afetar a quantidade e a função das células do sangue (células sanguíneas) ou proteínas no sistema de coagulação sanguínea ou sistema imunológico.

Alguns distúrbios sanguíneos fazem com que o número de células no sangue diminua:

Uma diminuição do número de glóbulos vermelhos é chamada de anemia.

Uma diminuição do número de glóbulos brancos é chamada de leucopenia.

Uma diminuição do número de plaquetas é chamada de trombocitopenia.

Outros distúrbios sanguíneos fazem com que o número de células sanguíneas aumente:

Um aumento do número de glóbulos vermelhos é chamado de eritrocitose.

Um aumento do número de glóbulos brancos é chamado de leucocitose.

Um aumento do número de plaquetas é chamado de trombocitose ou trombocitemia.

Outros distúrbios sanguíneos afetam as proteínas dentro das células sanguíneas ou do plasma sanguíneo (a porção líquida do sangue):

Hemoglobina, a proteína transportadora de oxigênio dentro dos glóbulos vermelhos do sangue

Proteínas do sistema imunológico, como anticorpos (também chamados imunoglobulinas)

Fatores de coagulação sanguínea

O sangue flui para todas as células do corpo e é importante para a saúde e função de todos os órgãos do corpo.

As células sanguíneas são produzidas na medula óssea, e muitas proteínas do sangue são produzidas no fígado ou nas próprias células sanguíneas. As células sanguíneas e as proteínas do sangue exercem as seguintes funções:

Glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, que transporta oxigênio para todas as partes do corpo.

Glóbulos brancos e anticorpos combatem infecções e cânceres.

Plaquetas e fatores de coagulação sanguínea interrompem a hemorragia ou impedem a ocorrência de hemorragia.

Distúrbios sanguíneos causam sintomas que resultam da interrupção dessas funções, podendo surgir em qualquer um dos tecidos e órgãos afetados adversamente.

Os médicos farão perguntas sobre os sintomas da pessoa e realizarão um exame físico, mas, frequentemente, a presença de um distúrbio sanguíneo é descoberta inicialmente por um exame de sangue, como o hemograma completo, realizado quando o médico conduz uma avaliação completa da pessoa ou ao investigar por que a pessoa não está se sentindo bem. O médico normalmente precisa realizar outros exames de sangue para diagnosticar o distúrbio sanguíneo de uma pessoa e, às vezes, uma biópsia da medula óssea é necessária.