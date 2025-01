Síndrome mielodisplásica (SMD)

As pessoas com síndromes mielodisplásicas frequentemente precisam de transfusões de glóbulos vermelhos. Um medicamento chamado lenalidomida, que ataca as células que funcionam com uma anomalia cromossômica específica, diminui a necessidade de transfusões de sangue. Plaquetas são transfundidas somente se as pessoas apresentarem hemorragias descontroladas ou se for necessária cirurgia e o número de plaquetas estiver baixo.

Pessoas que apresentam números muito baixos de neutrófilos (os glóbulos brancos que combatem infecções) podem se beneficiar de injeções periódicas de um tipo especial de proteína denominada fator estimulante de colônias de granulócitos. As pessoas também podem se beneficiar da proteína eritropoietina, que pode ajudar na produção de glóbulos vermelhos, e da proteína trombopoietina, que estimula o desenvolvimento de plaquetas.