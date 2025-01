Revisado/Corrigido: out. 2023

A leucemia mieloide crônica é uma doença de progressão lenta na qual as células que normalmente se convertem em nos tipos de glóbulos brancos, denominados neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos se tornam cancerosas e substituem rapidamente as células normais da medula óssea.

(Consulte também Considerações gerais sobre a leucemia.)

As pessoas passam por uma fase na qual apresentam sintomas inespecíficos como cansaço, perda de apetite e perda de peso.

À medida que a doença progride, os linfonodos e o baço aumentam de tamanho e as pessoas podem também ficar pálidas e sangrar ou formar hematomas com facilidade.

Para o diagnóstico, são usados exames de sangue, testagem molecular e análise cromossômica.

O tratamento é com medicamentos chamados inibidores da tirosina quinase e ele é iniciado mesmo se a pessoa não tiver sintomas.

Às vezes, é necessário o transplante de células-tronco.

A leucemia mieloide crônica (LMC) pode afetar pessoas de qualquer idade ou sexo, mas é incomum em crianças menores de 10 anos de idade. A doença se desenvolve mais comumente em adultos com 40 a 60 anos de idade. A causa normalmente é um rearranjo de dois cromossomos específicos (9 e 22) no que é denominado cromossomo Filadélfia. O cromossomo Filadélfia produz uma enzima anormal (tirosina quinase) responsável pelo padrão de crescimento anormal e aumento de produção dos glóbulos brancos na LMC. Às vezes ocorrem anormalidades adicionais no gene (chamadas mutações) que tornam a LMC mais resistente ao tratamento.

A LMC tem três fases

Fase crônica: um período inicial que pode durar de 5 a 6 anos, durante o qual a doença progride muito lentamente

Fase acelerada: a doença começa a progredir mais rapidamente, os tratamentos são menos eficazes e os sintomas pioram

Fase blástica: aparecem células leucêmicas imaturas (blastos) e a doença piora muito, com complicações como infecções graves e hemorragia excessiva.

Na LMC, a maioria das células leucêmicas é produzida na medula óssea, mas algumas são produzidas no baço e no fígado. Diferentemente das leucemias agudas, nas quais se observa um grande número de blastos, a fase crônica da LMC é caracterizada por um visível aumento do número de glóbulos brancos de aparência normal e, por vezes, do número de plaquetas. No decorrer da doença, cada vez mais células leucêmicas preenchem a medula óssea e outras entram na corrente sanguínea.

Quando as células leucêmicas expulsam as células produtoras de sangue normais da medula óssea, ocorre uma redução da produção de um ou mais dentre os seguintes:

Glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio na corrente sanguínea

Glóbulos brancos, que ajudam a defender o organismo contra infecções

Plaquetas, partículas semelhantes a células que ajudam no processo de coagulação

O funcionamento dos glóbulos brancos cancerosos não é como o dos glóbulos brancos normais, de modo que as células da LMC não conseguem ajudar o corpo a combater infecções. Um número menor de glóbulos brancos saudáveis faz com que a ocorrência de infecção seja mais provável.

Por fim, as células leucêmicas acabam por sofrer mais alterações e a doença evolui para uma fase acelerada e, depois, inevitavelmente, para a fase blástica. Na fase blástica, somente células leucêmicas imaturas são produzidas, um sinal de que a doença piorou muito.

Sintomas de LMC No início, na sua fase crônica, a LMC pode ser assintomática. No entanto, algumas pessoas ficam cansadas e debilitadas, perdem apetite e peso, desenvolvem sudorese noturna e observam uma sensação de inchaço, normalmente causada pela dilatação do baço. Outros sintomas incluem dores articulares, zumbido nos ouvidos, estupor e coceira. À medida que a doença avança para a fase blástica, a pessoa fica mais doentes devido à incapacidade da medula óssea de produzir uma quantidade suficiente de células sanguíneas normais. Dilatação maciça do baço, febre e perda de peso são comuns na fase blástica. Febre e sudorese excessiva podem indicar infecção, que pode ser causada por um número excessivamente baixo de glóbulos brancos normais.

Fraqueza, fadiga e palidez, que podem ser causadas por um número excessivamente baixo de glóbulos vermelhos (anemia). Algumas pessoas podem apresentar dificuldade para respirar, aceleração da frequência cardíaca ou dor no peito.

Facilidade em apresentar hematomas e hemorragia, às vezes na forma de sangramento nasal ou gengival, que pode ser causada por um número excessivamente baixo de plaquetas (trombocitopenia). Em alguns casos, as pessoas podem ter sangramento no cérebro ou no abdômen. Febre, linfonodos aumentados, um aumento de glóbulos brancos imaturos e certas erupções na pele geralmente são sinais de doença avançada.

Diagnóstico de LMC Exames de sangue

Análise de cromossomos Suspeita-se do diagnóstico de LMC quando os resultados de um hemograma completo mostram uma contagem de glóbulos brancos anormalmente elevada. Nas amostras de sangue examinadas ao microscópio, podem ser vistos glóbulos brancos menos maduros, normalmente presentes apenas na medula óssea. Entretanto, muitas vezes, os glóbulos brancos circulantes têm aspecto normal. São necessários testes para analisar os cromossomos (prova citogenética ou prova genética molecular) para confirmar o diagnóstico mediante detecção do cromossomo Filadélfia. Se o tratamento parecer ser menos eficaz do que o esperado, as pessoas são testadas para detectar outras mutações que podem tornar a LMC resistente ao tratamento.

Tratamento de LMC Um inibidor da tirosina quinase, às vezes com medicamentos quimioterápicos mais antigos

Às vezes, é realizado transplante de células-tronco Os medicamentos imatinibe, nilotinibe, dasatinibe, bosutinibe e ponatinibe são chamados inibidores da tirosina quinase (tyrosine kinase inhibitors, TKIs). Esses medicamentos bloqueiam a proteína tirosina quinase anormal produzida pelo cromossomo Filadélfia, e com isso mudaram o tratamento e o prognóstico da LMC. Os TKIs são eficazes e normalmente causam somente efeitos colaterais menores. Ainda não se sabe por quanto tempo o tratamento com TKIs precisa continuar e se a interrupção do tratamento durante a remissão é segura. Os TKIs, combinados com agentes quimioterápicos estão atualmente mostrando ser bem-sucedidos no tratamento de pessoas durante a fase blástica, que antigamente resultava em morte no prazo de alguns meses. O transplante de células-tronco combinado com quimioterapia em alta dose pode resultar na cura de pessoas que não respondem a outra terapia. Leucemia mieloide crônica Vídeo

Prognóstico da LMC Anteriormente, os tratamentos não curavam a LMC, mas conseguiam retardar o seu progresso. O uso de medicamentos mais novos aumentou a sobrevida em pessoas com LMC. Com o uso dos medicamentos mais novos, 90% das pessoas sobrevivem pelo menos cinco anos e a maioria delas está bem dez anos depois do tratamento.