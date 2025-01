Leucemia linfocítica crônica (LLC)

A anemia é tratada com transfusões de sangue e, ocasionalmente, com injeções de eritropoietina ou darbepoetina (medicamentos que estimulam a formação de glóbulos vermelhos). Uma baixa contagem de plaquetas pode causar sangramento e é tratada com transfusões de plaquetas. As infecções são tratadas com antimicrobianos. É utilizada radioterapia para reduzir o tamanho dos linfonodos, do fígado ou do baço aumentados quando esse aumento está causando desconforto e a quimioterapia é ineficaz.

