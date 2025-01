Leucemia linfoblástica aguda (LLA)

Quimioterapia é altamente eficaz e é administrada em etapas:

Indução

Tratamento do cérebro

Consolidação e intensificação

Manutenção

A quimioterapia por indução é a fase inicial do tratamento. O objetivo da quimioterapia de indução é alcançar a remissão destruindo as células leucêmicas, para que as células normais possam voltar a crescer na medula óssea. As pessoas podem precisar permanecer no hospital por alguns dias ou semanas, dependendo da rapidez com a qual a medula óssea se recuperar.

Uma de diversas combinações de medicamentos é usada e as doses são repetidas por diversos dias ou diversas semanas. A combinação específica depende dos resultados dos exames de diagnóstico. Uma dessas combinações consiste em prednisona (um corticosteroide) por via oral e doses semanais de vincristina (um quimioterápico) administradas com uma antraciclina (geralmente daunorrubicina), asparaginase e, por vezes, ciclofosfamida por via intravenosa. Imunoterapia (um tratamento que usa o próprio sistema imunológico do indivíduo para matar as células cancerosas) e terapia direcionada (medicamentos que são direcionados a genes ou proteínas anormais nas células cancerosas) podem ser usadas em alguns pacientes com LLA.

O tratamento do cérebro geralmente começa durante indução e pode continuar durante todas as fases de tratamento. Como há probabilidade de a LLA se espalhar para o cérebro, o tratamento se concentra em tratar a leucemia que se espalhou para o cérebro ou em prevenir a propagação de células leucêmicas para o cérebro. Para o tratamento de células leucêmicas nas camadas de tecido que recobrem o cérebro e a medula espinhal (as meninges), é geralmente injetado metotrexato, citarabina, corticosteroides ou uma combinação diretamente no líquido cefalorraquidiano, ou podem ser administradas doses altas desses medicamentos por veia (via intravenosa). Essa quimioterapia pode ser administrada em combinação com radioterapia ao cérebro.

A fase de consolidação e intensificação continua o tratamento da doença da medula óssea. Podem ser usados quimioterápicos adicionais ou os mesmos medicamentos usados durante a fase de indução algumas vezes em um período de várias semanas. No caso de algumas pessoas com risco elevado de recidiva devido a alterações cromossômicas específicas encontradas em suas células leucêmicas, um transplante de células-tronco é realizado assim que a remissão ocorrer.

A quimioterapia de manutenção posterior, que normalmente consiste em menos medicamentos, às vezes em doses menores, geralmente continua por dois a três anos.

Pessoas idosas com LLA podem não ser capazes de tolerar o regime intensivo usado em pessoas mais jovens. Nessas pessoas, regimes de indução mais suaves isoladamente (sem consolidação, intensificação ou manutenção subsequente) são uma opção. Às vezes, a imunoterapia ou uma forma mais suave de transplante de células-tronco pode ser uma opção para algumas pessoas idosas.

Durante todas as fases acima, podem ser necessárias transfusões de sangue e de plaquetas para tratar anemia e prevenir hemorragias, e podem ser necessários antimicrobianos para tratar infecções. Também podem ser usados líquidos intravenosos e terapia com alopurinol ou rasburicase para ajudar o corpo a se livrar de substâncias prejudiciais, tais como ácido úrico, liberadas quando as células leucêmicas são destruídas.