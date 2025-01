A púrpura simples é o aumento da formação de hematomas devido à fragilidade dos vasos sanguíneos.

A púrpura simples é extremamente comum. A causa é desconhecida. Alguns médicos acham que ela pode ser uma característica de muitos distúrbios, mas outros acham que ela é uma variação normal.

Aspirina e medicamentos que previnem coágulos de sangue (por exemplo, varfarina), baixo peso corporal, uso anterior de medicamentos corticosteroides e exposição ao sol podem aumentar o risco de púrpura simples.

A púrpura simples geralmente afeta mulheres. Os hematomas se desenvolvem nas coxas, nas nádegas e na parte superior dos braços em pessoas sem lesões conhecidas. As pessoas podem ter parentes que também formam hematomas facilmente. Embora os médicos costumem realizar exames do sistema de coagulação do sangue para procurar por distúrbios da coagulação, nenhum distúrbio é encontrado (consulte também Formação de hematomas e hemorragia).

Este quadro clínico não é grave e nenhum tratamento é necessário. No entanto, às vezes o médico recomenda à pessoa que evite tomar aspirina e medicamentos que contêm aspirina.

A hemorragia sob a pele também pode ser mais comum entre pessoas mais idosas (um quadro clínico chamado púrpura senil). A púrpura senil comumente causa hematomas nas mãos e antebraços.