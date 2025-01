Distúrbios proteicos que causam hematomas ou sangramentos

A síndrome de hiperviscosidade ocorre quando as pessoas apresentam uma quantidade muito alta de certas proteínas sanguíneas (imunoglobulinas), mais comumente devido a cânceres do sangue como a macroglobulinemia ou o mieloma múltiplo. O excesso de imunoglobulinas aumenta o espessamento (viscosidade) do sangue e faz com que ele se mova lentamente pelos vasos sanguíneos. A síndrome de hiperviscosidade limita o fluxo de sangue para a pele, dedos das mãos e dos pés, nariz e cérebro. Os vasos sanguíneos se preenchem com sangue demais e podem vazar, causando alteração da cor da pele.

Os sintomas mais comuns são hemorragias nasais recorrentes e sangramento das gengivas, mas às vezes ocorre insuficiência cardíaca ou acidente vascular cerebral (AVC) quando o sangue se torna muito espesso. Os médicos podem fazer exames de sangue, incluindo um para medir a viscosidade do sangue.

As pessoas com sintomas devido à hiperviscosidade são tratadas com plasmaférese. Plasmaférese é o processo que consiste em retirar o sangue da pessoa e colocá-lo em um aparelho que separa as células sanguíneas da parte líquida do sangue (plasma). O plasma, que contém as proteínas causadores da doença, é descartado e as células sanguíneas devolvidas à pessoa.

Também pode ser necessário quimioterapia para tratar o câncer sanguíneo de base.