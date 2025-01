Reposição do fator de coagulação deficiente

As pessoas que sofrem de hemofilia devem evitar situações que possam provocar hemorragias e alguns medicamentos (por exemplo, aspirina e, provavelmente, também medicamentos anti-inflamatórios não esteroides) que interferem no funcionamento das plaquetas. Elas devem atentar à sua saúde oral para não precisarem sofrer extrações dentárias. Caso pessoas que apresentam formas leves de hemofilia necessitem de cirurgias dentárias ou outras cirurgias, elas podem ser tratadas com ácido aminocaproico ou desmopressina para melhorar temporariamente a capacidade do corpo de controlar hemorragias, de maneira a evitar transfusões.

O tratamento, com frequência, inclui transfusões para substituir o fator de coagulação deficiente. Esses fatores estão normalmente presentes no líquido que compõe o sangue (plasma). Fatores de coagulação podem ser obtidos de sangue de doador, concentrando ou purificando-os a partir do plasma. Fatores de coagulação purificados do plasma são tratados para inativar a maioria dos vírus que podem estar presentes no plasma do doador.

Os fatores de coagulação também podem ser produzidos em um laboratório com a utilização de procedimentos tecnológicos especiais. Esses fatores de coagulação fabricados são chamados de concentrados de fatores recombinantes altamente purificados. Formas recombinantes tanto do fator VIII quanto do fator IX estão disponíveis. Uma vez que eles não são obtidos de doadores humanos, não apresentam o menor risco de infecção presente com fatores derivados do sangue de doadores.

A dose, a frequência e a duração da terapia são determinadas pelo local e pela gravidade do problema hemorrágico. Podem também ser utilizados fatores de coagulação para prevenir hemorragias antes de cirurgias ou ao primeiro sinal de hemorragia.

A hemofilia A pode ser tratada com emicizumabe, um medicamento que se liga aos fatores IX e X de modo a permitir que o sangue coagule sem o fator VIII.

Um tipo de terapia genética para hemofilia B se tornou disponível recentemente; um medicamento semelhante está sendo testado para hemofilia A.

Algumas pessoas com hemofilia desenvolvem anticorpos contra os fatores de coagulação transfundidos, que destroem esses fatores. Como resultado, a terapia baseada na reposição do fator deficiente torna-se menos eficaz. Caso sejam detectados anticorpos no sangue de uma pessoa com hemofilia, a dosagem do fator recombinante ou dos concentrados de plasma pode ser aumentada ou podem ser necessários diferentes tipos de fatores de coagulação ou medicamentos para a redução dos anticorpos.