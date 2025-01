Distúrbios de coagulação causados por anticoagulantes circulantes

Eventualmente, um defeito do sistema imunológico do organismo faz com que anticorpos ataquem os tecidos do próprio indivíduo (autoanticorpos), em vez de atacar substâncias estranhas ou perigosas. Esses distúrbios são chamados doenças autoimunes.

Anticoagulantes circulantes normalmente são autoanticorpos que se desenvolvem espontaneamente (por conta própria e sem uma causa conhecida) e diminuem a atividade de um fator de coagulação específico (uma proteína que ajuda o sangue a coagular) e, portanto, causam hemorragia excessiva (consulte também Considerações gerais sobre os distúrbios de coagulação sanguínea). Por exemplo, o sistema imunológico pode produzir um autoanticorpo contra o fator de coagulação VIII ou V. Esses anticorpos são chamados de anticoagulantes circulantes porque viajam (circulam) pela corrente sanguínea.

Anticoagulantes circulantes normalmente causam hemorragia excessiva. No entanto, algumas pessoas com determinados tipos de anticoagulantes circulantes desenvolvem coágulos dentro de uma artéria ou veia, em vez de hemorragia excessiva. Esses coágulos sanguíneos podem interromper o fluxo sanguíneo, causando vermelhidão e inchaço, bem como lesão ao tecido irrigado pelo vaso sanguíneo.

Suspeita-se da presença de anticoagulantes circulantes em pacientes que apresentam sangramento excessivo em conjunto com resultados de exames de coagulação alterados.

O tratamento pode incluir medicamentos para suprimir a produção de autoanticorpos em pacientes sem hemofilia.