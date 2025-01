Coagulação intravascular disseminada (CID)

A CID que se desenvolve repentinamente normalmente causa hemorragia, que pode ser grave. Se o quadro clínico ocorrer após uma cirurgia ou parto, a hemorragia pode ser incontrolável. A hemorragia pode ocorrer no local de uma injeção intravenosa, no cérebro, no trato digestivo, na pele, nos músculos e nas cavidades corporais.

Se a CID se desenvolver mais lentamente, como ocorre nas pessoas com câncer, a presença de coágulos nas veias (trombose venosa profunda) ocorre com mais frequência que as hemorragias. Se os coágulos se formarem nas veias (normalmente nas pernas), a pessoa pode apresentar inchaço, vermelhidão ou dor na área. No entanto, às vezes, não haverá desenvolvimento de sintomas. Um coágulo que se forma em uma veia pode se soltar (tornando-se um êmbolo) e chegar aos pulmões. Os coágulos nos pulmões fazem com que as pessoas sintam falta de ar.