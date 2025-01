Muitas pessoas com macroglobulinemia não apresentam sintomas e a doença é descoberta por acaso, quando se encontram níveis elevados de proteínas sanguíneas num exame de sangue de rotina.

Outras pessoas apresentam sintomas resultantes da interferência no fluxo sanguíneo para a pele, os dedos dos pés e das mãos, o nariz e o cérebro, que ocorre quando a grande quantidade de macroglobulinas torna o sangue espesso (síndrome da hiperviscosidade). Esses sintomas incluem hemorragia na pele e nas membranas mucosas (como no revestimento da boca, do nariz e do trato digestivo), fadiga, fraqueza, cefaleia, confusão, tontura e até mesmo coma. A viscosidade do sangue também pode piorar as doenças cardíacas e causar aumento da pressão no cérebro. Os pequenos vasos sanguíneos localizados na parte posterior dos olhos podem se encher de sangue e sangrar, causando danos à retina e comprometendo a visão.

Pessoas com macroglobulinemia podem também apresentar linfonodos inchados e aumento do fígado e do baço devido à infiltração por plasmócitos cancerosos. Infecções bacterianas recorrentes, resultantes da produção inadequada de anticorpos normais, podem causar febre e calafrios. Anemia, que pode causar fraqueza e fadiga, ocorre quando plasmócitos cancerosos impedem a produção normal das células formadoras do sangue na medula óssea. A infiltração dos ossos por plasmócitos cancerosos pode provocar perda da densidade óssea (osteoporose), o que pode enfraquecer os ossos e aumentar o risco de fraturas.

Algumas pessoas desenvolvem um quadro clínico chamado crioglobulinemia. A crioglobulinemia envolve o desenvolvimento de anticorpos que entopem os vasos sanguíneos a temperaturas baixas.