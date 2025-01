Doenças de cadeia pesada

A doença de cadeia pesada alfa (doença de cadeia pesada de IgA) afeta sobretudo jovens adultos com antepassados do Oriente Médio ou do Mediterrâneo. A infiltração das paredes do aparelho intestinal por plasmócitos cancerosos frequentemente impede a absorção adequada dos nutrientes dos alimentos (má absorção), o que resulta em diarreia intensa e perda de peso. Uma forma rara afeta o trato respiratório.

Os médicos realizam exames de sangue quando suspeitam de doença de cadeia pesada alfa. Esses exames incluem a eletroforese de proteínas séricas (EPS), a imunoeletroforese e a medição dos níveis de imunoglobulina (imunofixação). A EPS é um exame que mede proteínas específicas no plasma para ajudar a identificar algumas doenças. A imunofixação é uma versão mais especializada desse exame, no qual as proteínas são separadas e identificadas com base nas reações imunológicas detectáveis que elas produzem.

Também podem ser necessários exames de urina. Às vezes, tecido intestinal é retirado e examinado (biópsia).

A doença de cadeia pesada alfa evolui com rapidez e algumas pessoas afetadas morrem no prazo de um a dois anos. Em outras pessoas, o tratamento com ciclofosfamida, prednisona (um corticosteroide) e antibióticos pode retardar a progressão da doença ou levar a uma remissão.