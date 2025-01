A leucocitose neutrofílica é uma quantidade anormalmente elevada de neutrófilos (um tipo de glóbulo branco) no sangue.

Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco que ajuda o organismo a combater infecções e a curar lesões. Os neutrófilos podem aumentar em resposta a diversos quadros clínicos ou distúrbios, incluindo:

Infecções

Lesões

Distúrbios inflamatórios

Alguns medicamentos

Certas leucemias

A causa mais comum de um aumento do número de neutrófilos é:

A resposta normal do corpo a uma infecção

Em muitos casos, o aumento do número de neutrófilos é uma reação necessária do corpo à medida que ele tenta curar ou repelir um microrganismo invasor ou substância estranha. Infecções por bactérias, vírus, fungos e parasitas podem todas aumentar o número de neutrófilos no sangue.

O número de neutrófilos pode aumentar em pessoas com lesões, tais como fraturas do quadril ou queimaduras. Alguns distúrbios inflamatórios, incluindo as doenças autoimunes como artrite reumatoide, podem causar um aumento no número e na atividade dos neutrófilos. Alguns medicamentos, tais como os corticosteroides, também levam a um aumento do número de neutrófilos no sangue. As leucemias mieloides podem levar ao aumento do número de neutrófilos imaturos ou maduros no sangue.

Um número elevado de neutrófilos pode não causar sintomas. Entretanto, muitas vezes as pessoas têm sintomas do distúrbio que está causando o aumento do número de neutrófilos.

Síndrome de hiperviscosidade Muito raramente, em pessoas com leucemia, níveis extremamente elevados de neutrófilos imaturos (mais de 100.000 células por microlitro de sangue [100 × 109 por litro]) podem fazer o sangue ficar muito espesso e causar problemas respiratórios, AVC e morte. Este problema constitui uma emergência médica e requer hospitalização para que possam ser administrados líquidos pela veia e medicamentos para reduzir a contagem de glóbulos brancos (hidroxiureia e medicamentos quimioterápicos). Às vezes, um tipo de tratamento filtrador de sangue (leucaférese) é usado para retirar os glóbulos brancos do sangue.

Diagnóstico de leucocitose neutrofílica Exames de sangue Os médicos fazem com frequência um exame de sangue chamado hemograma completo. Esse exame pode ser feito devido a muitos sintomas diferentes, incluindo sinais de infecção (tais como febre, tosse ou dores abdominais), ou sinais de doença crônica (como perda de peso ou fadiga). Caso os médicos descubram uma elevação do número de neutrófilos e não haja uma razão clara, como uma infecção óbvia, uma amostra de sangue é visualizada ao microscópio para determinar se neutrófilos imaturos (mieloblastos) estão deixando a medula óssea e entrando no sangue. Neutrófilos imaturos no sangue podem indicar a presença de um distúrbio da medula óssea, como a leucemia. Quando são encontrados neutrófilos imaturos no sangue, os médicos, em geral, coletam uma amostra de medula óssea (exame da medula óssea).