Considerações gerais sobre distúrbios dos glóbulos brancos

Os glóbulos brancos (leucócitos) constituem parte importante da defesa do corpo contra organismos infecciosos e substâncias estranhas (o sistema imunológico). Para defender adequadamente o corpo, um número suficiente de glóbulos brancos deve receber uma mensagem de que um organismo infeccioso ou uma substância estranha invadiu o corpo, chegar nos locais necessários e, em seguida, eliminar e digerir o organismo ou a substância nociva (veja a figura Sistema linfático: ajudando a proteger contra infecções).

Tal como todas as células sanguíneas, os glóbulos brancos são produzidos sobretudo na medula óssea. Eles se desenvolvem a partir de células-tronco (precursoras) que amadurecem e se transformam em um dos cinco principais tipos de glóbulos brancos:

Basófilos

Eosinófilos

Linfócitos

Monócitos

Neutrófilos

Glóbulos brancos Imagem

Em situações normais, as pessoas produzem cerca de 100 bilhões de glóbulos brancos por dia. O número de glóbulos brancos em um determinado volume de sangue é expresso como células por microlitro de sangue. A contagem total de glóbulos brancos normalmente varia entre 4.000 e 11.000 células por microlitro (4 a 11 × 109 por litro). A proporção de cada um dos cinco tipos principais de glóbulos brancos e o número total de células de cada tipo em um dado volume de sangue podem ser determinados por análises laboratoriais.

Uma quantidade muito elevada ou muito baixa de glóbulos brancos indica um distúrbio.

A leucopenia, uma diminuição do número de glóbulos brancos para menos de 4.000 células por microlitro de sangue (4 × 109 por litro), frequentemente torna as pessoas mais suscetíveis a infecções.

A leucocitose, um aumento no número de glóbulos brancos para mais de 11.000 células por microlitro de sangue (11 × 109 por litro), muitas vezes é causada pela resposta normal do corpo para ajudar a combater uma infecção ou em resposta a certos medicamentos, tais como corticosteroides. No entanto, alguns tipos de câncer da medula óssea (tais como leucemia), nos quais as células afetadas se multiplicam de forma descontrolada, também causam um aumento no número de glóbulos brancos.

Alguns distúrbios dos glóbulos brancos envolvem somente um dos cinco tipos de glóbulos brancos.

A leucocitose linfocítica consiste em um número anormalmente alto de linfócitos

A linfocitopenia consiste em um número anormalmente baixo de linfócitos

A neutropenia consiste em um número anormalmente baixo de neutrófilos

A leucocitose neutrofílica consiste em um número anormalmente alto de neutrófilos

Outros distúrbios podem envolver alguns tipos juntos ou todos os cinco tipos de glóbulos brancos. Distúrbios dos neutrófilos e distúrbios dos linfócitos são os mais comuns. Distúrbios que envolvem monócitos e eosinófilos são menos comuns e distúrbios envolvendo basófilos são raros.