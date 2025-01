Considerações gerais sobre distúrbios plaquetários

Hemorragia na pele costuma pode ser o primeiro sinal de uma baixa contagem de plaquetas e de uma disfunção das plaquetas. Muitos pontos vermelhos diminutos (petéquias) aparecem com frequência na pele da parte inferior das pernas, e pequenas lesões (incluindo picadas de agulhas) podem causar hematomas pretos e azulados (equimoses ou púrpura). As gengivas podem sangrar e pode aparecer sangue nas fezes ou na urina. Os períodos menstruais ou hemorragias nasais podem ser incomumente intensos. Quanto menor a contagem de plaquetas, mais graves os sintomas. As pessoas com escassez de plaquetas podem perder grandes quantidades de sangue em seu trato digestivo ou sofrer hemorragias cerebrais com risco à vida apesar de não terem sofrido qualquer lesão. Depois que o sangramento começa, pode ser difícil parar.

Hemorragia na pele Equimoses (contusões) Equimoses são grandes manchas roxas vistas nesta perna. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Petéquias (pele) Petéquias são pequenos pontos vermelhos, roxos ou castanhos como vistos aqui na pele. Com permissão do editor. De Deitcher S. em Atlas of Clinical Hematology. Editado por JO Armitage. Filadélfia, Current Medicine, 2004. Petéquias (boca) Petéquias são pequenos pontos vermelhos como vistos aqui na boca. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Equimoses (contusões) Equimoses são grandes manchas roxas vistas nesta perna. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Petéquias (pele) Petéquias são pequenos pontos vermelhos, roxos ou castanhos como vistos aqui na pele. Com permissão do editor. De Deitcher S. em Atlas of Clinical Hematology. Editado por JO Armitage. Filadélfia, Current Medicine, 2004. Petéquias (boca) Petéquias são pequenos pontos vermelhos como vistos aqui na boca. DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

As pessoas com excesso de plaquetas podem ter os mesmos sinais de sangramento que as pessoas com escassez de plaquetas. Isso ocorre porque um número muito elevado de plaquetas pode absorver uma quantidade suficiente de um fator de coagulação importante (uma proteína encontrada no sangue que atua em conjunto com as plaquetas para ajudar o sangue a coagular) e, com isso, causa sangramento. No entanto, algumas pessoas têm, em vez disso, sintomas causados por coágulos sanguíneos anormais. Por exemplo, é possível que a pessoa apresente inchaço na perna devido à presença de um coágulo sanguíneo em uma veia da perna ou pode apresentar formigamento e fraqueza devido a um coágulo sanguíneo no cérebro que está causando um acidente vascular cerebral (AVC).