Doenças da hemoglobina C, S-C e E

A doença da hemoglobina S-C é uma forma de anemia falciforme e ocorre em pessoas que têm uma cópia do gene da anemia falciforme e uma cópia do gene da doença da hemoglobina C. A doença da hemoglobina S-C é mais comum que a doença da hemoglobina C, e seus sintomas são semelhantes aos da anemia falciforme, mas os episódios de dor aguda e complicações potencialmente fatais ocorrem com menos frequência ou surgem em uma idade mais avançada. Entretanto, a pessoa pode apresentar doença renal, um aumento do baço, hemorragia na parte posterior do olho (hemorragia retiniana) e danos na articulação do quadril.