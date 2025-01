Estancamento de hemorragias

Suplementos de ferro

Uma vez que hemorragia excessiva é a causa mais comum de deficiência de ferro, o primeiro passo consiste em localizar sua origem e estancar a hemorragia.

A ingestão normal de ferro na dieta em geral não compensa a perda de ferro causada por hemorragia crônica. O corpo, por outro lado, tem uma reserva de ferro muito pequena. Por conseguinte, o ferro perdido precisa ser substituído pelo consumo de suplementos de ferro.

A correção da anemia ferropriva com suplementos de ferro em geral leva de três a seis semanas, mesmo após a cessação da hemorragia. Os suplementos de ferro são em geral tomados por via oral. Os suplementos de ferro tornam as fezes escuras ou pretas e com frequência causam constipação. Os suplementos de ferro são mais bem absorvidos quando tomados 30 minutos antes do café da manhã com uma fonte de vitamina C (suco de laranja ou um suplemento de vitamina C). O uso de suplementos de ferro em geral continua por seis meses após as contagens sanguíneas retornarem ao normal de maneira a repor totalmente as reservas do corpo. Às vezes, o ferro é administrado pela veia (via intravenosa) quando são necessárias grandes quantidades de ferro ou quando a pessoa não consegue tolerar a ingestão de ferro por via oral.

São feitos periodicamente exames de sangue para garantir que o suprimento de ferro seja suficiente.

O tratamento da deficiência de ferro resolve também a pica.