Hemorragias nasais

Sangramento de vasos da parte posterior do nariz é muito difícil de controlar e pode ameaçar a vida. No caso desse tipo de hemorragia nasal, a técnica de apertar o nariz não para a hemorragia. Apertar simplesmente faz o sangue escorrer para a garganta, ao invés de para fora do nariz. Para uma epistaxe posterior, o médico pode colocar um balão de formato especial no nariz e enchê-lo para comprimir o local da hemorragia. No entanto, este e outros tipos de tamponamento nasal são muito desconfortáveis e interferem com a respiração. Os médicos geralmente dão sedativos para a pessoa por via venosa antes de inserirem este tipo de balão e tamponamento. Por isso, as pessoas que recebem esse tipo de tamponamento são internadas no hospital e recebem oxigênio e antibióticos para prevenir uma infecção dos seios paranasais ou do ouvido médio. O tampão permanece no lugar por 4 a 5 dias. Este procedimento causa desconforto, mas o desconforto pode ser aliviado com tratamento.

Se o balão ou tamponamento não funcionar, o médico precisa obstruir diretamente o vaso que está sangrando. Em geral o médico realiza um procedimento cirúrgico no qual um endoscópio é usado para examinar o interior do seio nasal. O endoscópio permite que o médico alcance e feche (normalmente com uma pinça) a maior artéria que alimenta o vaso que está sangrando. Ocasionalmente, empregando técnicas radiográficas, o médico pode passar um pequeno cateter através dos vasos sanguíneos da pessoa, até o local da hemorragia e injetar um produto para bloquear o vaso que sangra (embolização).