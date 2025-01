A necessidade dos testes depende do que os médicos encontrarem na anamnese e no exame físico, particularmente se estiverem presentes sinais de alerta.

Possíveis exames incluem

Teste rápido para estreptococos (para crianças)

Cultura de garganta (para adultos)

Laringoscopia fibra ótica flexível

Radiografia do pescoço

A primeira preocupação do médico é reconhecer quais as pessoas que podem estar com epiglotite. Estridor e baba são sinais de alerta, particularmente em pessoas que parecem doentes ou estão com dificuldade para respirar. Nesses casos, as pessoas não devem fazer radiografias. Em vez disso, o médico examina a garganta com um tubo de visualização, fino e flexível, introduzido pelo nariz (laringoscopia por fibra ótica flexível). Uma vez que as crianças têm maior probabilidade de ter um bloqueio súbito e total das vias aéreas quando sua garganta é examinada, para minimizar esse risco, os médicos fazem o exame somente na sala de cirurgia, onde estão disponíveis respiradores modernos e auxiliares. Adultos que não parecem seriamente doentes e não apresentam sintomas respiratórios podem fazer radiografia do pescoço para detectar um edema da epiglote, ou fazer uma laringoscopia por fibra ótica flexível, realizada num setor de emergência ou no consultório de um especialista.

Apesar do que muita gente pensa, é difícil os médicos distinguirem uma faringite estreptocócica de uma dor de garganta causada por um vírus baseados apenas na aparência. Ambos podem produzir uma garganta muito vermelha com placas brancas. Então, a não ser que as pessoas claramente tenham apenas um resfriado, os médicos normalmente fazem exames para diagnosticar uma faringite estreptocócica. Há dois tipos de testes, um teste rápido de antígenos para estreptococos e uma cultura de garganta. Ambos os testes são feitos numa amostra retirada da parte posterior da garganta com um swab. O teste rápido de antígenos para estreptococos pode ser feito no consultório médico em cerca de 20 minutos. O teste rápido é normalmente feito apenas em crianças. Se os resultados são positivos, as crianças são tratadas com antibióticos para a faringite estreptocócica. Se os resultados forem negativos, é enviada outra amostra ao laboratório para cultura (promover o crescimento de microrganismos num gel especial, de modo que sua quantidade seja suficiente para a identificação). Se os adultos precisarem de testes para faringite estreptocócica, os médicos normalmente fazem apenas uma cultura de garganta, porque os adultos podem ter outra infecção bacteriana que não seria identificada pelo teste rápido de antígeno.

Geralmente, é notado um abscesso durante o exame médico. O médico pode diagnosticar e tratar o abscesso, inserindo uma pequena agulha na área inchada, após borrifar a área com um spray anestésico. Se sair pus, o abscesso é confirmado e o médico remove o pus o máximo possível. Se a localização e a extensão de um abscesso não puderem ser determinadas, é feita uma tomografia computadorizada (TC) do pescoço.

Swab de garganta Imagem

Os médicos solicitam exames de sangue para mononucleose ou HIV apenas quando eles suspeitam que as pessoas tenham uma destas infecções.