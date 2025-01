Congestão nasal e coriza

Causas menos comuns incluem

Infecção dos seios paranasais (sinusite)

Objeto estranho (corpo estranho) no nariz

Abuso de sprays descongestionantes

Rinite vasomotora

Fluido às vezes drenado de um seio paranasal infeccionado.

As crianças às vezes colocam um corpo estranho em seu nariz. Se os adultos não as virem fazendo isso, o primeiro sinal pode ser uma coriza com odor fétido no nariz, devido a infecção e irritação pelo corpo estranho. Raramente, adultos com problemas mentais colocam objetos no nariz.

Pessoas que usam sprays nasais descongestionantes por mais de 3 a 5 dias frequentemente sentem congestão de rebote significativa (o retorno da congestão que é pior do que antes), quando os efeitos do descongestionante passam. As pessoas continuam usando o descongestionante em um círculo vicioso de congestão persistente, causando piora. Esta situação (rinite medicamentosa) pode persistir por algum tempo e as pessoas podem interpretá-la mal, como uma continuação do problema original, ao invés de uma consequência do tratamento.

Pessoas com rinite apresentam uma coriza nasal aquosa que começa sem desencadeador conhecido.