A secreção pode se originar do canal auditivo, do ouvido médio, ou, raramente, do interior do crânio.

No geral, as causas mais comuns de secreção do ouvido são

Infecção aguda (súbita e grave) do ouvido médio (otite média) com perfuração (punção) do tímpano

Otite média crônica (com perfuração do tímpano, colesteatoma ou ambos)

Infecção do ouvido externo (otite externa)

Em algumas pessoas com otite média (geralmente crianças), o tímpano se rompe, liberando o material infectado colecionado atrás do tímpano. O orifício no tímpano quase sempre sara, mas, às vezes, permanece uma pequena perfuração. Uma perfuração também pode resultar de lesão ou cirurgia do tímpano. Quando ocorre uma perfuração, as pessoas correm risco de infecções crônicas do ouvido médio, o que causa a secreção do ouvido.

Sérias, mas raras, as causas de secreção do ouvido, incluem

O canal auditivo passa através da base do crânio. Se uma fratura do crânio (por um traumatismo craniano grave) envolver essa parte do crânio, sangue e/ou líquido cefalorraquidiano podem vazar pelo ouvido.

A otite externa necrosante ou maligna é uma forma particularmente grave de infecção do ouvido externo, que geralmente ocorre apenas nas pessoas com diabetes ou naquelas que têm um sistema imunológico comprometido (devido a, por exemplo, infecção por HIV ou quimioterapia para tratamento de câncer).

Algumas pessoas com otite média crônica desenvolvem um tumor não cancerígeno (benigno) de células epiteliais no ouvido médio (colesteatoma), que pode produzir secreção. Embora um colesteatoma não seja canceroso, pode causar danos significativos ao ouvido e às estruturas próximas. Em casos graves, um colesteatoma pode levar à surdez, flacidez ou paralisia facial e complicações no cérebro, como um abscesso e outras infecções.