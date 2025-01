Analgésicos

Antibióticos, se necessário

A maioria das pessoas com otite média aguda melhora sem tratamento. No entanto, visto que é difícil prever quem apresentará, ou não, melhoras, grande parte dos médicos nos Estados Unidos trata todas as pessoas com antibióticos, como a amoxicilina. Outros médicos podem administrar antibióticos somente nas seguintes circunstâncias:

Crianças pequenas (por exemplo, com menos de 6 meses).

Sintomas mais intensos.

Sintomas que não melhoram após 72 horas.

A otite média reaparece com frequência.

Alguns especialistas dizem que crianças entre 6 e 23 meses de idade com otite média aguda, não grave, em apenas um ouvido, e crianças mais velhas, podem iniciar o tratamento com ou sem antibióticos. Se o tratamento não for iniciado com antibióticos, eles serão administrados se a criança piorar ou não melhorar após 48 a 72 horas contadas a partir do início dos sintomas.

Aliviar a dor é importante. As dores podem ser tratadas com paracetamol ou anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), como ibuprofeno. Adultos podem receber sprays nasais descongestionantes contendo medicamentos como oximetazolina, ou descongestionantes por via oral, como pseudoefedrina. Anti-histamínicos são úteis para pessoas que apresentam alergias, mas não para aquelas com resfriados. Os descongestionantes e anti-histamínicos não são úteis para crianças e podem causar efeitos colaterais incômodos e possivelmente perigosos, principalmente em crianças com menos de dois anos.

Se uma pessoa tiver dor intensa ou persistente, com febre, e o tímpano estiver abaulado, pode ser feita uma miringotomia. Para este procedimento, é feita uma abertura no tímpano para permitir a drenagem de fluido do ouvido médio. Essa abertura, que não afeta a audição, costuma fechar espontaneamente. As pessoas que apresentam surtos recorrentes de otite média podem precisar fazer uma drenagem através de tubos introduzidos nos tímpanos (tubos de timpanostomia) (veja a figura Miringotomia).