Antibióticos por via intravenosa e via oral

Às vezes, cirurgia

A maioria das pessoas com mastoidite recebe imediatamente um antibiótico (como ceftriaxona ou vancomicina) por via intravenosa. As pessoas que não estão seriamente doentes podem, ao invés disso, receber um antibiótico fluoroquinolona (como ciprofloxacino) por via oral. Após este tratamento inicial, os médicos utilizam os resultados da cultura de laboratório para determinar o melhor antibiótico a ser utilizado. A administração dos antibióticos pode ser feita por via oral quando a pessoa começa a se recuperar e também durante pelo menos mais duas semanas.

Se um abscesso tiver se formado no osso, ou se uma infecção e inflamação se tornarem crônicas, será necessária a remoção cirúrgica da parte infectada do osso (mastoidectomia) e uma cirurgia corretiva. Se o abscesso não drenar, um tubo de timpanostomia é colocado para que o líquido infectado possa drenar para fora do ouvido médio. Em seguida, as pessoas são tratadas com gotas otológicas com o antibiótico fluoroquinolona por duas a três semanas. As pessoas também são instruídas a colocar uma bola de algodão com vaselina no ouvido quando tomarem banho, para evitar que a água entre no ouvido. Deve-se evitar nadar.