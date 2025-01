Perfuração do septo

Pomadas medicamentosas ou salina nasal em spray para úlceras

Raramente, cirurgia para perfurações

Às vezes, medicamentos para tratar a infecção ou doença autoimune

No caso de úlceras septais, pomada de mupirocina reduz a formação de crostas, assim como a solução salina nasal em spray.

Por vezes, as perfurações septais podem ser reparadas cirurgicamente, utilizando o próprio tecido da pessoa, tirado de outra parte do nariz, ou com uma membrana artificial feita de um plástico suave e maleável. A maioria das perfurações não necessita de reparação, a menos que as hemorragias ou as crostas representem um problema grave.

Medicamentos são administrados se a causa da perfuração for uma infecção ou uma doença autoimune.