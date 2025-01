Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

Os pólipos nasais são formações carnosas da membrana mucosa nasal.

Existe maior probabilidade de desenvolvimento de pólipos nasais em pessoas que têm alergia ou asma.

Alguns dos sintomas causados por pólipos são congestão e obstrução nasal.

Os médicos normalmente diagnosticam pólipos nasais baseados em suas características aparentes.

Os corticosteroides podem reduzir ou eliminar pólipos, mas, por vezes, os pólipos devem ser removidos cirurgicamente.

Os pólipos normalmente são excrescências em forma de lágrimas, que se formam ao redor das entradas das cavidades dos seios paranasais. Um pólipo maduro é parecido com uma uva sem casca e sem semente. Ao contrário dos pólipos no cólon ou na bexiga, os pólipos no nariz não são tumores e não sugerem o risco de câncer. São apenas um reflexo da inflamação, embora possa haver um histórico familiar do problema.

Pólipos nasais Imagem Imagem cedida pelo Dr. Bechara Ghorayeb.

Os pólipos podem se desenvolver durante infecções nasais e dos seios paranasais e desaparecer depois que a infecção for debelada, ou podem começar lentamente e persistir. Também podem se formar pólipos nasais se houver um corpo estranho no nariz. Algumas pessoas que são alérgicas a aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) têm uma combinação de asma, congestão nasal e sinusal crônicas e pólipos nasais. Não está claro como os pólipos nasais estão relacionados com alergia e outros sintomas do trato respiratório. Pessoas com pólipos nasais podem desenvolver infecções dos seios paranasais se sua drenagem for bloqueada pelos pólipos. Raramente, as pessoas desenvolvem rinosporidiose (uma infecção do nariz caracterizada por pólipos sangrantes), o que pode causar rinite crônica.

Sintomas de pólipos nasais Muitas pessoas não estão cientes dos seus pólipos nasais, embora possam tê-los Espirros

Congestão nasal

Obstrução

Drenagem de líquido pela garganta (gotejamento pós-nasal)

Dores faciais

Secreção nasal excessiva

Perda do olfato (anosmia)

Habilidade olfativa reduzida (hiposmia)

Coceira ao redor dos olhos

Infecções crônicas dos seios paranasais

Diagnóstico de pólipos nasais Avaliação de um médico

Algumas vezes, biópsia Os médicos normalmente diagnosticam pólipos nasais baseados em suas características aparentes. O médico deve fazer uma biópsia do pólipo para excluir a presença de câncer.