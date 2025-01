Introdução a doenças do nariz e dos seios paranasais

Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

A parte superior do nariz é predominantemente constituída por osso. A parte inferior do nariz está apoiada em cartilagem. No interior do nariz, existe uma cavidade oca (cavidade nasal) dividida em dois canais por uma fina camada de cartilagem e osso, denominada septo nasal. Os ossos da face contêm os seios paranasais, que são cavidades ocas que se abrem na fossa nasal (consulte Nariz e seios paranasais).

Devido à sua posição proeminente, o nariz é particularmente vulnerável a lesões, inclusive fraturas. As infecções nasais bacterianas, hemorragias nasais, objetos inseridos no nariz e pólipos também podem afetar o nariz. A membrana mucosa do nariz pode ficar inflamada (rinite). Esta inflamação pode se disseminar para o revestimento dos seios paranasais (rinossinusite).