Infecção do espaço submandibular

Uma infecção do espaço submandibular é uma infecção bacteriana dos tecidos abaixo da boca.

A infecção do espaço submandibular pode causar dor e sensibilidade sob a língua e/ou sob a mandíbula e um inchaço capaz de bloquear as vias aéreas

O médico normalmente diagnostica uma infecção do espaço submandibular examinando a boca, mas às vezes é necessária uma tomografia computadorizada.

Os médicos inserem um tubo de respiração para manter as vias aéreas abertas e administrar antibióticos.

As bactérias podem se disseminar de um dente inferior infeccionado para o tecido sob e em torno da língua. Pessoas com higiene dental insuficiente e pessoas que tiveram um dente extraído, ou uma fratura de mandíbula, estão sob maior risco. A infecção causa edema que pode bloquear as vias aéreas, causando dificuldade para respirar e, algumas vezes, morte.

Angina de Ludwig Imagem Imagem cedida pela Dra. Clarence T. Sasaki.

Sintomas de infecção do espaço submandibular As pessoas com infecção do espaço submandibular sentem dor e sensibilidade sob a língua e/ou sob a mandíbula. A dor piora ao abrir a boca ou engolir. Febre e calafrios são comuns. Mais tarde, o inchaço piora, podendo causar sialorreia, e as pessoas podem emitir um som (por exemplo, um chiado ou som ofegante) quando inspiram (chamado estridor ). Quando o edema se instala, pode ocorrer bloqueio das vias aéreas e morte dentro de horas.

Diagnóstico de infecção do espaço submandibular Avaliação médica

Algumas vezes, tomografia computadorizada O médico normalmente pode diagnosticar uma infecção do espaço submandibular examinando a boca. Se o exame for inconclusivo, uma tomografia computadorizada (TC) é realizada. No entanto, se parecer que um bloqueio das vias aéreas está se desenvolvendo ou que poderá ocorrer em breve, o tratamento é iniciado rapidamente e a TC é adiada.