Distúrbios da glândula salivar

Para boca seca, uma boa higiene dental e, às vezes, medicamentos

Para cálculos, analgésicos, líquidos, medidas físicas ou, algumas vezes, remoção

Para infecção, antibióticos e medidas físicas

Para edema, vários tratamentos, possivelmente incluindo cirurgia

Para boca seca, as pessoas devem

Evitar medicamentos que diminuam a produção de saliva

Sorver líquidos durante todo o dia

Utilizar escova e fio dental regularmente

Utilizar enxaguantes com flúor

Visitar seu dentista para avaliação e limpeza a cada 3 a 4 meses

Às vezes, usar um substituto da saliva contendo carboximetilcelulose como enxaguante bucal

Às vezes, mascar chiclete sem açúcar ou chupar pastilhas de xilitol

Alguns dentistas receitam o uso de coberturas plásticas para os dentes contendo gel de fluoreto para serem usadas à noite nos dentes na prevenção de cáries dentárias devido a boca seca. Às vezes, medicamentos que aumentam a produção de saliva, como cevimelina e pilocarpina, ajudam a aliviar os sintomas. Tais medicamentos podem não ajudar quando as glândulas salivares tiverem sido lesionadas por radiação.

No caso dos cálculos das glândulas salivares, as pessoas podem tomar analgésicos, beber mais líquidos, massagear as glândulas, aplicar compressas mornas e estimular o fluxo com suco de limão ou chicletes, balas azedinhas, ou uma combinação deles. Se o cálculo não sair por ele mesmo, por vezes, o dentista pode empurrar a pedra para fora, pressionando ambos os lados do duto. Se esta manobra não funcionar, um instrumento filiforme pode ser usado para puxar o cálculo para fora. Como último recurso, o cálculo pode ser extraído cirurgicamente através de um endoscópio.

Infecções das glândulas salivares são tratadas com antibióticos, e pede-se às pessoas que massageiem as glândulas e apliquem compressas quentes. Um abscesso salivar precisa ser seccionado e drenado. Manter-se hidratado, estimular a produção de saliva com suco de limão e balas duras e ter uma boa higiene oral também são fatores importantes.

O tratamento do inchamento das glândulas salivares varia de acordo com a causa. Uma mucocele, que não desaparece por si só, pode ser extraída através de uma cirurgia, caso se torne incômoda. Da mesma forma, tanto os tumores não cancerosos quanto os cancerosos das glândulas salivares podem ser extraídos cirurgicamente.