Abscesso retrofaríngeo

Os principais sintomas de um abcesso retrofaríngeo são dificuldade e dor para engolir, febre e aumento dos linfonodos no pescoço. A voz fica abafada e as crianças podem babar. As crianças podem emitir um som sibilante ou ofegante ao inspirar (estridor ). O pescoço pode ficar retesado e as crianças podem manter a cabeça inclinada.

O abscesso pode bloquear as vias aéreas, dificultando a respiração. As crianças podem se inclinar para frente, inclinar a cabeça e o pescoço para trás e mover a mandíbula para frente para facilitar a respiração. Os adultos podem apresentar dor intensa no pescoço, mas nem sempre têm estridores.

Áudio Estridor

As complicações de um abcesso retrofaríngeo incluem bloqueio das vias aéreas, sangramento em torno do abscesso, ruptura do abscesso para o interior das vias aéreas (que pode bloquear as vias aéreas) e pneumonia. A laringe pode sofrer um espasmo e depois interferir na respiração. Podem se formar coágulos sanguíneos nas veias jugulares do pescoço. A infecção pode se disseminar para o peito. Algumas vezes ocorrem infecção generalizada e sepse, provocando falência dos órgãos (um quadro chamado de choque séptico).