Vertigem posicional paroxística benigna

A maioria dos episódios de VPPB são desencadeados por uma mudança na posição da cabeça, comumente girando a cabeça sobre o travesseiro depois de acordar pela manhã ou inclinando a cabeça para trás para alcançar uma prateleira alta. VPPB geralmente se desenvolve quando partículas de cálcio (otoconia), que são normalmente incrustadas em uma parte do ouvido interno (o utrículo e o sáculo) são deslocadas e se movem para outra parte do ouvido interno (mais comumente o canal semicircular posterior).

O ouvido interno contém três canais semicirculares que ajudam no equilíbrio. Dos três canais, o canal posterior está na melhor posição para receber a maioria das partículas soltas, por gravidade, durante a noite. As partículas se movem com menor frequência para os outros dois canais. Conforme as partículas se acumulam, elas formam um sedimento esbranquiçado que exagera o movimento do líquido no canal quando a cabeça muda de posição. O resultado é a superestimulação de receptores nervosos (células ciliadas) dentro do canal posterior, criando uma falsa sensação de movimento ou giro.

Visualização do interior do ouvido

Vertigem Imagem

Partículas podem ser deslocadas do utrículo e do sáculo à medida que a pessoa envelhece. Ou, deslocamento pode ser causado por

Infecções do ouvido

Lesão na cabeça ou no ouvido

Repouso prolongado na cama

Cirurgia do ouvido

Algumas pessoas com sintomas de VPPB têm outros distúrbios, incluindo outros distúrbios do ouvido interno (como doença de Ménière), bloqueio de uma artéria do ouvido interno e um tumor do sistema nervoso central.