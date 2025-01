A regurgitação tricúspide é o refluxo de sangue pela válvula tricúspide cada vez que o ventrículo direito se contrai.

A regurgitação tricúspide é causada por distúrbios que provocam o crescimento do ventrículo direito.

Os sintomas são indefinidos, como fraqueza e fadiga.

Os médicos estabelecem o diagnóstico com base nos achados do exame físico e usam um ecocardiograma para confirmar o diagnóstico.

O distúrbio subjacente é tratado.

(Consulte também Considerações gerais sobre valvulopatias e o vídeo O coração.)

A válvula tricúspide situa-se na abertura entre o átrio direito e o ventrículo direito. A válvula tricúspide se abre para permitir que o sangue do átrio direito encha o ventrículo direito e se fecha para impedir o refluxo de sangue para o átrio direito, enquanto o ventrículo direito se contrai para bombear sangue para os pulmões. Quando a válvula tricúspide não se fecha completamente, há refluxo de parte do sangue para o átrio direito, o que é chamado regurgitação. (Consulte também o vídeo Regurgitação valvar.)

O refluxo do sangue no átrio direito aumenta o volume de sangue ali e resulta em bombeamento de menos sangue pelo coração e para o corpo. Como resultado, o átrio direito cresce e a pressão arterial aumenta no átrio direito e nas grandes veias que chegam do corpo. Todas essas alterações podem, às vezes, contribuir para os sintomas da insuficiência cardíaca. O fígado e/ou as pernas podem inchar por causa desse aumento de pressão.

Um átrio extremamente aumentado frequentemente bate rapidamente e com um padrão irregular (um quadro clínico chamado fibrilação atrial), o que reduz a eficiência de bombeamento do coração, pois o átrio com fibrilação vibra em vez de bombear sangue. Consequentemente, o sangue não flui livremente através do átrio e coágulos de sangue podem formar no interior da câmara. Se um coágulo se desprender (tornando-se um êmbolo), ele é bombeado para fora do coração e pode bloquear uma artéria e, possivelmente, causar um acidente vascular cerebral ou outro dano.

Causas de regurgitação tricúspide Ao contrário de outras valvulopatias, a regurgitação tricúspide geralmente ocorre em uma válvula normal que foi afetada por outras coronariopatias. A causa mais comum é quando o ventrículo direito cresce, aumentando a resistência ao fluxo de sangue do ventrículo direito para os pulmões. A resistência pode ser aumentada por Doenças pulmonares graves e prolongadas, como enfisema ou hipertensão pulmonar

Distúrbios que envolvam o lado esquerdo do coração, como insuficiência cardíaca

Estreitamento da válvula pulmonar (estenose pulmonar), em raras ocasiões Para compensar essa resistência, o ventrículo direito cresce, alongando a válvula tricúspide e causando regurgitação. Outras causas menos comuns são infecção das válvulas do coração (endocardite infecciosa), mais frequentemente devido à injeção intravenosa de drogas ilícitas, defeitos congênitos da válvula tricúspide, lesões, febre reumática e fraqueza do tecido da válvula mitral (degeneração mixomatosa).

Sintomas de regurgitação tricúspide A regurgitação tricúspide normalmente não causa sintomas, exceto, às vezes, pulsações no pescoço decorrentes da pressão atrial direita elevada e desconforto na parte superior direita do abdômen devido a um aumento do fígado. Em casos raros, as pessoas têm acúmulo de líquido no corpo (edema), principalmente nas pernas.

Diagnóstico de regurgitação tricúspide Ecocardiograma O diagnóstico se baseia no histórico médico da pessoa e nos resultados de um exame físico. Através de um estetoscópio, o médico pode ouvir um sopro (som cardíaco anormal que o médico pode ouvir com um estetoscópio) característico, produzido pelo refluxo de sangue pela válvula tricúspide, mas o sopro tende a desaparecer à medida que a regurgitação piora. Frequentemente, são feitos um eletrocardiograma (ECG) e uma radiografia do tórax. Outros exames (como ressonância magnética ou cateterismo cardíaco) podem ser realizados, dependendo da gravidade da regurgitação tricúspide observada com um ecocardiograma. Um ecocardiograma pode produzir uma imagem da válvula com vazamento e mostrar a quantidade de sangue que vaza, de modo que a gravidade da regurgitação possa ser determinada.

Tratamento de regurgitação tricúspide Tratamento do distúrbio subjacente

Às vezes reparo ou substituição da válvula Normalmente, a regurgitação tricúspide leve requer pouco ou nenhum tratamento. No entanto, o quadro clínico subjacente, como enfisema, hipertensão pulmonar, estenose pulmonar ou anomalias do lado esquerdo do coração, provavelmente requer tratamento. Também é necessário o tratamento da fibrilação atrial e da insuficiência cardíaca. Raramente é feita uma cirurgia para reparar ou substituir a válvula tricúspide, a menos que a regurgitação seja grave ou a cirurgia em outra válvula cardíaca (por exemplo, substituição da válvula mitral) também seja necessária. A cirurgia pode envolver costurar um anel na abertura da válvula para reduzir seu tamanho, reparar a válvula ou substituí-la por uma válvula prostética.

Prognóstico de regurgitação tricúspide Embora as pessoas possam tolerar a regurgitação tricúspide por anos, a perspectiva é ruim quando ela é grave. O sangue adicional no ventrículo acaba causando insuficiência cardíaca. Não existe uma boa maneira de identificar uma insuficiência cardíaca precocemente; portanto, o reparo ou a substituição da válvula pode não ser feito suficientemente cedo para evitar danos duradouros. A cirurgia propriamente dita apresenta riscos significativos, de modo que o resultado geral é ruim.