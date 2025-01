Regurgitação mitral

A regurgitação da válvula mitral aumenta a quantidade de sangue (volume de sangue) e a pressão no átrio esquerdo. O aumento da pressão arterial no átrio esquerdo aumenta a pressão do sangue nas veias que vão dos pulmões para o coração (veias pulmonares) e faz com que o átrio esquerdo aumente para acomodar o sangue extra que vaza do ventrículo como refluxo. Um átrio aumentado muitas vezes bate rapidamente e com um padrão irregular (um quadro clínico chamado fibrilação atrial), o que reduz a eficiência de bombeamento do coração, pois o átrio com fibrilação vibra em vez de bombear sangue. Consequentemente, o sangue não flui livremente através do átrio e coágulos de sangue podem formar no interior da câmara. Se um coágulo se desprender (tornando-se um êmbolo), ele é bombeado para fora do coração e pode bloquear uma artéria e, possivelmente, causar um acidente vascular cerebral ou outro dano.

A regurgitação grave pode resultar em insuficiência cardíaca, um quadro clínico em que o aumento da pressão no átrio faz com que haja acúmulo de líquido (congestão) nos pulmões ou em que a redução do fluxo de sangue do ventrículo para o corpo priva os órgãos da quantidade adequada de sangue. O ventrículo esquerdo pode aumentar gradualmente e enfraquecer, piorando ainda mais a insuficiência cardíaca.