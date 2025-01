Estenose pulmonar

Valvuloplastia com balão

Em pessoas com sintomas e/ou estenose grave detectada por ecocardiograma, pode ser feita uma valvuloplastia. Nesse procedimento, a abertura da válvula é ampliada utilizando-se um cateter com um balão na extremidade guiado através de uma veia até chegar ao coração. Uma vez no interior da válvula, o balão é inflado, separando as cúspides da válvula. Em casos raros, a válvula pulmonar é substituída por uma válvula bioprostética.